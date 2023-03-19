В марте погода еще не похожа на весеннюю, однако теплый и солнечный сезон все ближе, отмечает 24 Канал. Уже многим захотелось перемен во внешности, если вы среди них, попробуйте оригинальную и стильную стрижку cub.

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Трендовая прическа, которую показывает Дженна Ортега

Хорошо знакома для нас стрижка боб, для которой характерна округлая форма, а также wolf – резкие срезы. Стрижка cub – это сочетание обоих. Это в основном короткие волосы, состоящие из слоев разной длины и профилированных кончиков.

Такой стиль прически обрамляет лицо и придает образу непринужденности. Если делать срезы более резкими, это будет напоминать гранж 90-х.



Стильная стрижка от Дженны Ортеги / Фото из инстаграмма

Стрижка cub (переводится как "детеныш") подойдет всем девушкам, которые хотят попробовать что-то новое и не боятся экспериментов. Кроме обновленного стиля, вы получите еще и легкость и удобство в укладке. Когда на улице станет жарче, волосы не будут спадать не плечи и позволит открыть шею и затылок.

Примеры стрижки cub от знаменитостей:



Тренд весны 2023 / Фото из инстаграмма



Тренд весны 2023 / Фото из инстаграмма



Тренд весны 2023 / Фото из инстаграмма



Тренд весны 2023 / Фото из инстаграмма



Тренд весны 2023 / Фото из инстаграмма