Для дерзких и смелых: трендовый гранж-макияж Rockstar Girlfriend покоряет сеть

Макияж в готическом стиле не вышел из моды этой весной 2023 года, а наоборот, на новой волне популярности. В чем он заключается и как повторить этот стиль, чтобы выглядеть смелым – узнайте все детали.

В сети приобретает популярность макияж в стиле Rockstar Girlfriend Glam – девственниц. чины рок-звезды. Но чтобы попробовать такой вариант мейкапа, не нужно быть Кортни Кардашян или Меган Фокс.

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Эксперты называют гранж-макияж "девушка рок-звезды" – идеальным мейкапом "для крутых девушек", чтобы продемонстрировать свою силу и смелость.

Этот образ демонстрирует бесстрашие и стремится выйти за пределы обыденных и нормальных идеалов красоты. Когда все остальные одеты в гламур и блеск на красной дорожке, это расширяет границы и выделяет толпу. Это значит быть собственной иконой стиля,

– говорят мейкап-артисты.



Вариант гранж-макияжа / Фото из инстаграма Кортни Кардашян

Как повторить макияж Rockstar Girlfriend

Чтобы стать девушкой рок-звезды, нужны матовые черные глаза, большое количество черной туши, приподнятые чудесные губы с блеском и ярко выделенные скулы. Этот макияж не покажется слишком грубым, а наоборот – подчеркнет женственность без лишних розовых тонов. Такой макияж идеально сочетать с черным мини-платьем и кожаной курткой.

Для того чтобы повторить макияж, следуйте следующим шагам:

Подведите глаза черным карандашом и растушуйте вдоль линии век, используйте черные матовые тени. Навеки нанесите блеск, глитер или тени металлик в холодном серебристом оттенке, что придаст остроте. Подкрутите ресницы и нанесите тушь в несколько слоев нижних и верхних. Помаду можно выбирать по своему вкусу, и эксперты советуют сосредоточиться на оттенках 90-х. Это нежный безобразный, терракотовый, светло-коричневый. Подведите губы карандашом, на тон темнее помады, а поверх помады нанесите блеск. Готово!

Макияж Rockstar Girlfriend / Фото Makeup Artist Patrick Ta, Nikki_Makeup