В апреле магнитные бури негативно повлияют на жизнь 3 знаков зодиака: кто в списке

В этом месяце людей ждет еще две волны магнитных бурь. Они, в частности, будут в период с 19 по 22 апреля и с 29 по 30 число.

В это время астрологи рекомендуют быть особенно внимательными Козерогам, Тельцам и Ракам. Ведь их ждут определенные трудности, пишет LifeStyle 24.

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Козерог

У Козерогов в апреле начнутся сильные проблемы со здоровьем. Магнитные бури не будут давать им покоя до конца месяца. Придется немало понервничать и походить к врачам, чтобы вылечиться и решить все трудности.

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Телец

Магнитные бури негативно повлияют на каждую сферу жизни Тельцов. У представителей этого знака зодиака не хватит ресурса, чтобы справиться со всеми проблемами. Астрологи советуют искать поддержку у близких людей. Только с их помощью удастся пройти этот сложный период.

Гороскоп для Тельцов

Рак

Раки очень чувствительны к магнитным бурям. Особенному влиянию подвергается моральное состояние. Поэтому в апреле представителей этого знака зодиака ждут эмоциональные качели. Настроение будет меняться каждую минуту. Именно поэтому чаще всего будут возникать конфликты, их вскоре будет достаточно много.

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