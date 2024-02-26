Магнитные бури в марте: календарь неблагоприятных дат
Источник:Meteoagent
Часть людей - метеозависимые. Могут чувствовать усталость, сонливость, головную боль, головокружение и другие симптомы во время магнитных бурь.
Когда ждать усиления солнечных вспышек в первый месяц весны, какие дни будут неблагоприятными в марте, передает LifeStyle 24.
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Магнитные бури в марте
Заметим, что по ориентировочным прогнозам, в первый месяц весны будет преобладать низкая метеоактивность. В частности, K-INDEX будет 2. Предварительно, такой уровень удержится в течение 1 – 23 марта.
Уже 24 числа K-INDEX может достичь 3. Поэтому пока высокая метеоактивность не ожидается.
Интересно Земля столкнулась с масштабной магнитной бурей, которая продлится три дня
Уровень метеоактивности / Скриншоты LifeStyle 24
Краткая справка. Солнечные вспышки (солнечная буря, геомагнитные бури) - внутренние реакции Солнца. В частности, выбросы солнечной массы, вспышки на поверхности и другие действия, в результате которых энергия рассеивается от Солнца во всех направлениях, включая Землю, сталкиваясь с его магнитосферой, провоцирует геомагнитную активность.