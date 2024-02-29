Осторожно, магнитные бури: в марте 3 знакам зодиака стоит позаботиться о своем здоровье

В первый месяц весны несколько знаков зодиака могут внезапно почувствовать ухудшение самочувствия. Все из-за негативного влияния магнитных бурь.

Так, Дева, Рыбы и Скорпион, позаботьтесь о своем здоровье в марте. Выделите хоть немного больше времени для отдыха, пишет LifeStyle 24.

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Дева

В марте Девам особенно важно заботиться о своем здоровье во время магнитных бурь. Эти люди обычно подвержены стрессу и перенапряжению. Рекомендуется заняться йогой или медитацией для снятия напряжения и улучшения самочувствия.

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Рыбы

Рыбам, как очень чувствительному и эмоциональному знаку, может быть трудно в дни повышенной метеоактивности. В этот период лучше больше отдыхать, избегать скопления людей и шума.

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Скорпион

Рожденные под этим знаком очень энергичны. Впрочем, в марте Скорпионы могут ощутить на себе негативное влияние магнитных бурь. В эти дни стоит больше времени проводить на свежем воздухе. Также пригодятся занятия спортом.

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