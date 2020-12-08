62-летняя американская певица Мадонна, которая известна своим эпатажным стилем, решилась на первую в жизни татуировку. Надпись на теле она посвятила шестерым детям, изобразив первые буквы их имен.

Артистка с мировым именем известна смелыми экспериментами с имиджем и внешностью. На днях она перекрасила волосы в розовый цвет, а теперь решилась сделать первую татуировку. Процесс Мадонна показала в инстаграм-профиле.

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В тату-салоне звезда появилась в объемной черной куртке с принтом, разноцветной кофте с геометрическим рисунком и черных брюках. Она не скрывала своего волнения и напряжения перед знаковым моментом.

Так, небольшую татуировку артистке сделали на запястье левой руки. Надпись LRDMSE состоит из первых букв имен шестерых детей – 24-летней Лурдес, 20-летнего Рокко, 15-летнего Дэвида, 14-летней Мерси, 8-летних Стеллы и Эстер. Автором работы стал мастер голливудского тату-салона Shamrock Social Club, который специализируется на тонких надписях.

"Сделала тату впервые в жизни", – написала Мадонна.



Мадонна сделала первое тату / Фото Instagram / @madonna



Мадонна сделала первое тату / Фото Instagram / @madonna