Грядет майское лунное затмение, которое состоится в пятницу, 5 мая. Оно поможет в любви двум знакам зодиака – Овнам и Весам, передает 24 Канал.

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Овен

В этом месяце представителям этого знака зодиака удастся встретить свою половинку. Астрологи предполагают Овнам крепкие отношения благодаря воздействию затемнения. Жизнь заиграет новыми красками, а Овны почувствуют себя совсем по-другому.

Планеты подсказывают, что важно открывать свое сердце и не быть замкнутым в себе.

Гороскоп для Овнов

Весы

Весам представится неожиданная удача совершенно случайно встретить человека и влюбиться в него с первого взгляда. Лунное затмение поможет тому, чтобы любовь была взаимной.

Астрологи сообщают, что Весов ждут невероятные чувства. Поэтому следует быть осторожными и не потерять своего человека.

Гороскоп для Весов