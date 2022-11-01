Лунный календарь стрижек на ноябрь: какие дни подойдут для визита в парикмахерскую

Чтобы удачно подстричься в ноябре и остаться довольными своей новой прической, необходимо знать благоприятные и неблагоприятные дни для похода к парикмахеру. Лунный календарь стрижек поможет разобраться, когда лучше стричься в последний месяц осени.

Лунный календарь от 24 канала поможет разобраться в лучшем времени для нового образа. Ознакомьтесь с благоприятными и неблагоприятными днями для новой прически в ноябре и не рискуйте своим внешним видом.

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По лунному календарю на ноябрь 2022 года циклическое изменение фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:

Молодая Луна – 24 ноября;

Полная Луна – 8 ноября;

Восходящая Луна – со 2 по 7 ноября и с 25 по 30 ноября;

Убывающая Луна – с 9 по 23 ноября.

Фазы Луны влияют на стрижку / Фото Unsplash

Благоприятные дни для стрижки в ноябре

В течение ноября благоприятными для новой прически будут следующие дни:

7, 8, 14, 15, 18, 21, 23 и 28 ноября.

В эти числа можно смело экспериментировать над своими волосами и внешним видом – в любом случае новая прическа вам будет подобать и радовать долгое время.

Удачные дни для стрижки в ноябре / Фото Unsplash

Неблагоприятные дни для стрижки в ноябре

Отказаться от похода к парикмахеру в ноябре следует в следующие дни:

4, 11, 13, 20 и 22 ноября.

В эти числа лучше воздержаться от стрижки и покраски – прическа может вас разочаровать, а волосы могут получить повреждение.