Лунный календарь стрижек на январь: когда пойти к парикмахеру в новом году
Чтобы удачно подстричься в январе и остаться довольными своей новой прической, необходимо знать благоприятные и неблагоприятные дни для похода к парикмахеру. Лунный календарь стрижек поможет разобраться, когда лучше стричься в первый месяц 2023 года.
Лунный календарь от 24 канала поможет разобраться в лучшем времени для вашего нового образа. Ознакомьтесь с благоприятными и неблагоприятными днями для новой прически в январе и не рискуйте своим внешним видом.
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По лунному календарю на январь 2023 года циклическое изменение фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:
- Молодая Луна (Новолуние) – 21 января;
- Полная Луна (Полнолуние) – 7 января;
- Восходящий Луна – с 1 по 6 января и с 22 по 31 января;
- Убывающая Луна – с 8 по 20 января.
Месячные фазы в январе 2023 года / Фото Unsplash
Благоприятные дни для стрижки в январе
В течение января благоприятными для новой прически будут следующие дни:
3, 5, 9, 10, 12, 13, 22, 28 и 31 января.
В эти числа можно смело экспериментировать над своими волосами и внешним видом – в любом случае новая прическа вам подходит и будет радовать долгое время.
Благоприятные дни для стрижки в январе 2023 года / Фото Unsplash
Неблагоприятные дни для стрижки в январе
Отказаться от похода к парикмахеру в январе следует в следующие дни:
18, 24 и 27 января.
В эти числа лучше воздержаться от стрижки и покраски – прическа может вас разочаровать, а волосы могут получить повреждение.
Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2023 года / Фото Unsplash