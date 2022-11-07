Лунный календарь садовода на ноябрь: что можно посадить на зиму
В ноябре лунные фазы подскажут, когда целесообразнее всего посвятить время своим зеленым питомцам, а когда лучше заняться другими делами.
24 канал собрал список благоприятных и неблагоприятных дней для садоводов в последний месяц осени.
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По лунному календарю на ноябрь 2022 года циклическое изменение фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:
- Молодая Луна (Молодык) – 24 ноября;
- Полная Луна (Полная) – 8 ноября;
- Восходящая Луна – со 2 по 7 ноября и с 20 по 25 ноября;
- Убывающая Луна – с 9 по 23 ноября.
Месячные фазы в ноябре / Фото Unsplash
Что можно посадить в ноябре
Ноябрьские работы в огороде или в саду являются в основном подготовительными – хозяева и хозяйки стараются обустроить свой огород так, чтобы растения смогли безболезненно пережить зиму.
Уже в довольно холодную землю в ноябре можно посадить:
- Укроп;
- Рукола;
- Лук;
- Редис;
- Горчицу;
- Шпинат;
- Саженцы кустовых ягод;
- И даже саженцы фруктовых деревьев.
Благоприятные дни посевного календаря за ноябрь
В этом месяце большинство дней будут благоприятными для работы на огороде – на носу сбор урожая, поэтому за растениями нужно ухаживать чаще и тщательнее.
Когда лучше работать в саду и огороде в ноябре / Фото Unsplash
Благоприятные дни в ноябре: 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 25, 26 и 30 числа.
В эти дни можете смело возиться в саду или на огороде, не переживая, что растения отрицательно на это среагируют. Ваша работа в эти дни ноября принесет исключительно пользу и обильный урожай всей семье.
Неблагоприятные дни посевного календаря за ноябрь
За весь месяц откровенно плохих дней для работы в саду или огороде не будет – это связано с тем, что культуры, которые можно посадить в ноябре, озимые и не имеют серьезных требований.
Поэтому вы смело можете работать на огороде и сажать сеянцы, которые радуют вас ранним урожаем.
Когда лучше работать в саду и огороде в ноябре / Фото Unsplash