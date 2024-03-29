Лунный календарь на апрель: какие дни будут благоприятными, а какие – опасными

В апреле ожидаются сразу несколько необычных явлений. Уже в начале Луна максимально приблизится к Земле, в результате чего станет суперлуной. А ближе к концу апреля, во время полнолуния, будет первое в 2024 году солнечное затмение.

Какое именно влияние эти события могут иметь на нас, в какие дни стоит быть очень осторожными, – смотрите лунный календарь на апрель.

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Фазы Луны и их влияние в апреле

Интересно, что Лунный цикл – короче, чем календарный месяц. В частности, от новолуния до новолуния проходит за 29,53 дня.

Выделяют благоприятные и неблагоприятные периоды, зависимости от того, в какой именно фазе находится Луна. Так вот:

новолуние или молодая Луна – первая фаза, символизирующая начало и перезапуск. Этот период наиболее благоприятен для планирования. Впрочем, начинать что-либо делать пока не стоит;

первая четверть Луны – именно сейчас хорошо начать делать то, что было запланировано на новолуние;

полнолуние – Луна на пике. Можем испытать сильные эмоции, делать необдуманные поступки. Эту фазу считают не очень благоприятной;

последняя четверть – очень хороший период для анализа событий, поступков и мыслей, а еще погружения в себя. Именно в это время избавляться от ненужного.

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Как будут меняться фазы Луны в апреле

Луна убывает – с 1 по 7 апреля и с 25 по 30 апреля.

Новолуние в апреле (суперполнолуние) – 8 апреля в 21:21 по киевскому времени.

Луна растет – с 9 по 23 апреля.

Полнолуние – 24 апреля в 02:49.

Солнечное затмение произойдет в день полнолуния, 8 апреля. В частности, с 18:43 до 23:52 по киевскому времени.

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Благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные – 4, 11, 25 апреля.

Неблагоприятные – 8 и 24 апреля.

Не очень благоприятные – 2, 5, 9, 10, 12, 16, 20, 23, 26, 27 апреля.

Нейтральные – все остальные дни.

Рекомендации по сферам:

начинания 9 – 23 апреля,

работа 1 – 3, 9 – 23, 28 – 30 апреля,

свадьба 1 – 3, 9 – 23, 28 – 30 апреля,

лечение зубов: 1-3, 9-11, 18-21, 28 – 30 апреля,

поездки: 1, 9, 11 – 13, 16 – 23, 26 – 28 апреля.

Не рекомендуется начинать новые дела или заниматься важными в дни новолуния, полной Луни и период солнечного затмения.