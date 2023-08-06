Астрологи назвали лучших свекровей по знаку зодиака

Не всем удается иметь хорошие отношения с мамой мужа. Впрочем, астрологи убеждены, что это также зависит от знака зодиака свекрови.

Лучшими свекровями являются Козероги, Тельцы и Рыбы. Они всегда придут на помощь. В то же время не будут лезть в семейные отношения сына с незваными советами, пиши 24 Канал.

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Козерог

Рожденные под этим знаком будут идеальными свекровями. Они пытаются построить хорошие отношения с невесткой. На Козерогов всегда можно положиться, они с удовольствием останутся с детьми, ведь очень любят внуков. Эти свекрови будут заботиться обо всей семье, однако не влезать в отношения сына и не командовать им.

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Телец

Эти свекрови проявят понимание и терпимость. Они всегда поставят благосостояние детей на первое место. При необходимости помогут, однако, не будут вмешиваться в личную жизнь.

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Рыбы

Представительницы этого знака зодиака всегда готовы оказать поддержку. Они в большинстве своем имеют творческий подход к жизни, стараются создать максимально гармонию и уют. С такими свекровями будет комфортно жить под одной крышей.

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