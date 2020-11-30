Мы подготовили для вас информацию о том, какой будет ваша любовная жизнь на этой неделе. Одним парам астрологи обещают романтические дни, а некоторые влюбленные могут начать новый конфликт. Поэтому читайте любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака.

LifeStyle 24 узнал, как сложатся отношения всех знаков Зодиака на этой неделе с их вторыми половинками, и найдут ли свою любовь одинокие люди. Любовный гороскоп на неделю – читайте в материале.

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Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года дляОвна

На этой неделе Овны будут довольны своей любовной жизнью. Вы ощутите поддержку от любимого человека и вместе эффективно решите все недоразумения. Сделайте все возможное, чтобы сохранить гармонию в ваших отношениях.

А одиноким Овнам надо решиться сделать первый шаг к человеку, который вас давно интересует. Поверьте, он/она чувствуют то же самое к вам, поэтому не медлите.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для Тельца

Тельцам на этой неделе стоит попробовать сблизиться со своим партнером и рассказать о своих истинных чувствах. Астрологи советуют на это время забыть обо всем негативном, из-за чего между вами возникали ссоры, и провести замечательное время вместе.

Одинокие Тельцы сейчас имеют повышенную коммуникабельность. Вы будете много общаться с другими, это поможет вам найти любовь, которую вы так давно ждете.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для Близнецов

Близнецы на этой неделе получат эмоциональные проблемы с партнером. Вас снова будут беспокоить старые конфликты, которые вы не смогли окончательно закрыть в свое время. Лучше успокойтесь, ведь ближайшие дни не способствуют напряжению в отношениях. Не допускайте ссоры со второй половинкой, потому что это может плохо для вас закончиться.

Астрологи утверждают, что одиноким Близнецам планеты помогут встретить человека, о котором они давно мечтают.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для Рака

Эта неделя может определить будущее ваших отношений. Ведь Раки увидят отношение своего партнера, и это может их расстроить. Но прежде чем принимать какие-либо решения, проведите честный разговор, который покажет, готова ли ваша половинка измениться.

Одиноким Ракам нужно что-то сделать, чтобы выйти из своей депрессии. Постоянное пребывание дома не изменит вашу жизнь. Если хотите перемен – чаще знакомьтесь с другими.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для Льва

На этой неделе любовная жизнь Львов будет проходить замечательно. Но вы должны стараться минимизировать негатив и раздражение, чтобы сохранить хорошее настроение и волшебные отношения с партнером. Выразите свою любовь и нежность, и тогда неделя будет прекрасной. Прислушивайтесь к любимому человеку и признавайтесь в чувствах.

Одинокие Львы не должны позволять себе разочароваться. Большая любовь скоро придет в вашу жизнь, так что ждите.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для Девы

На этой неделе Девы поймут, что не все в вашей любовной жизни так хорошо. В последние дни вы часто находитесь на пороге недоразумений или ссоры. Но к концу недели вам удастся подойти к своему партнеру, помириться и улучшить ваши отношения.

Одиноким Девам надо больше времени проводить с друзьями и не быть постоянно дома, потому что так вы будете чувствовать себя несчастно. Со временем планеты помогут найти то, что вы ищете.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для Весов

На этой неделе Весы будут открыты для соблазнов, и если вы не контролируете это, вы можете повредить своим отношениям. Подумайте, чего вы на самом деле хотите, и поговорите об этом со своим партнером. Вы всегда сможете найти компромисс, если этого захотите.

А одиноким Весам надо научиться быть добрыми с собой, независимо от того, состоите вы в отношениях или нет. Тогда ваше настроение улучшится, и вы станете привлекательнее для других людей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для Скорпиона

Отношения Скорпионов на этой неделе столкнутся с некоторыми проблемами, но сейчас не время их решать. Отложите их, если хотите избежать конфликтов и хотите сделать то, что понравится вам обоим. Вы можете разобраться со своими проблемами позже, ведь эти дни стоит посвятить любимому человеку.

Одинокие Сорпионы должны расширить круг общения, чтобы изменить свою скучную жизнь. Так вы сможете легко найти то, что ищете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для Стрельца

В отношениях Стрельцов есть вещи, которые вам не нравятся, и вы сами должны их изменить. Искренне поговорите с любимым человеком и попытайтесь найти решение вместе. Кроме того, улучшить отношения поможет романтический вечер или приятный сюрприз.

А в жизнь одиноких Стрельцов войдет платоническая любовь, которая создаст счастливые отношения в будущем.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для Козерога

На этой неделе Козероги будут чувственными и страстными, поэтому вы должны использовать это максимально и в свою пользу. Контролируйте свою плохую удачу и запланируйте романтический вечер, который поможет вам и вашему партнеру прекрасно провести время.

Одиноким Козерогам стоит избавиться от своего одиночества. Не замыкайтесь в себе и хорошо проведи время с друзьями.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для Водолея

На этой неделе у Водолеев с партнерами будут напряженные отношения. Вы можете чувствовать, что застряли в тупике. Но сохраняйте спокойствие и больше разговаривайте со своей второй половинкой, чтобы найти решение. И не делайте то, о чем потом будете жалеть.

Одинокие Водолеи должны быть готовы к новым отношениям, особенно в выходные дни. Новый человек, который вам нравится, скорее всего, удивит вас.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 30 ноября – 6 декабря 2020 года для Рыб

В любовной жизни Рыб на этой неделе все идет гладко, и это заставляет вас чувствовать себя счастливыми. Вы столкнетесь с некоторыми финансовыми трудностями, которые внесут стресс в ваши отношения. Но оставайтесь спокойными, и тогда все будет хорошо. Не переносите проблемы на партнера и почувствуйте его/ее поддержку.

А одинокие Рыбы должны больше выходить с друзьями и прекрасно проводить время. Лишь так вы сможете встретить кого-то интересного, с кем построите счастливые отношения.