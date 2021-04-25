24 канал подготовил для вас любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021. В гороскопе вы узнаете, чего парам ждать в личной жизни в ближайшие дни. Кто найдет свою любовь – читайте ниже.

На этой неделе некоторые пары получат любовь и тепло, зато другие – могут оказаться в очередной ссоре. Поэтому, кому повезет в любви – читайте любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021.

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Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для Овна

Отношениям Овнов на этой неделе будут способствовать планеты, поэтому у вас все будет хорошо. Вы сможете легко решить любые проблемы, и это принесет радость и удовольствие. На выходных у вас есть шанс избежать обыденности и организовать поездку за город или романтическое свидание вместе с партнером.

Одинокие Овны на этой неделе могут познакомиться с кем-то новым. Но не ставьте к этому человеку высокие требования. В общем, вы хорошо проведете время и будете довольны.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для Тельца

Тельцы на этой неделе могут столкнуться с некоторыми проблемами и конфликтами из-за плохого общения с партнером. Это может привести к истощению для вас обоих. Если вы хотите сохранить отношения – советуем не устраивать ссору из-за пустяков, прислушиваться друг к другу и проводить больше времени вместе.

А одиноким Тельцам стоит уделить немного времени своей личной жизни и посмотреть, как изменились ваши предпочтения. Проанализируйте ваше видение отношений перед важным шагом. И боритесь за свое счастье.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для Близнецов

Близнецы должны больше времени выделять своему любимому человеку. Только вы вместе можете укрепить ваши любовные связи и сгладить незначительные конфликты. Чаще признавайтесь в своих чувствах друг другу и говорите о ваших отношениях. Это поможет сблизиться еще больше.

Одинокие Близнецы на этой неделе будут очень общительными, и это приблизит вас к новым отношениям. Вы можете организовывать вечеринки и встречи с друзьями, где и познакомитесь с новым человеком.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для Рака

Отношения Раков, безусловно, улучшатся по сравнению с прошлой неделей. Но астрологи советуют вам держать подальше от других ваши проблемы или какие-то интимные моменты, иначе это причинит вред. Поговорите с партнером и не бойтесь, что вы можете разойтись. А на выходных проведите романтический вечер за просмотром фильма.

Одиноким Ракам не стоит "накручивать себя" создавать заблуждения о том, с кем вы недавно познакомились. Дайте новому знакомому немного времени, возможно, между вами возникнет любовь.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для Льва

Львам сейчас стоит прекратить требовать что-то от партнера, ведь вы тоже неидеальны. К тому же, это может создать напряжение в ваших отношениях. Лучше поищите для вас общее хобби и скажите любимому человеку, что вы действительно его/ее любите.

Одинокие Львы на этой неделе откроются новому человеку, и это знакомство может принести много хорошего для вас. Если вас действительно заинтересует этот человек, то признайтесь в своих чувствах и сделайте первый шаг навстречу.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для Девы

Девам на этой неделе надо восстановить баланс и гармонию в отношениях, ведь чувства между вами действительно глубокие и искренние. По мнению астрологов, у вас сейчас начался идеальный период для отношений. Некоторые знаки зодиака даже готовы выйти на новый уровень отношений и готовы к браку.

Одинокие Девы получат шанс познакомиться поближе с человеком, который вам нравится. Искра между вами может перерасти в страсть и даже серьезные отношения, поэтому все в ваших руках.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для Весов

Весы на этой неделе будут иметь много любви и счастья. По прогнозам астрологов, вы сможете решить все недоразумения, а ваш партнер всегда будет рядом и будет выражать вам свои чувства. Поэтому вы можете расслабиться и будете чувствовать себя счастливыми. И не испортит этот момент очередной ссорой.

Одинокие Весы сейчас должны наслаждаться своей свободой или даже случайными знакомствами. Ведь к серьезным отношениям вы пока не готовы, и это вполне нормально.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе будут чувствовать безопасность и стабильность в отношениях. Возможно, именно сейчас вам пора задуматься о следующем шаге – совместном проживании, браке или даже детях. А на выходные дайте друг другу личное пространство и проведите время отдельно.

Одиноких Скорпионов сейчас привлекают смелые люди, которые будут делать шаг навстречу вам. Но не спешите с выводами и хорошо обдумайте возможность новых отношений.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для Стрельца

Стрельцы могут испортить отношения в ближайшие дни своим поведением. Вы сейчас требуете много от своего партнера, и в итоге им надоедят ваши ревность и необоснованные обвинения. Лучше прекратите это, если вы хотите иметь общее будущее с этим человеком. В противном случае вы можете разойтись.

Одиноким Стрельцам астрологи советуют не возвращаться в прежние отношения. Ведь только так вы сможете беспрепятственно двигаться дальше. Новые цели оживят вас и помогут в поиске любви.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для Козерога

Козероги на этой неделе должны исправить ситуацию в своей любовной жизни. Решите все недоразумения и проблемы, которые возникли в вашей паре, чтобы не создать новую ссору. Если у вас это получится, то вы сможете сохранить ваши отношения. А выходные проведите в романтической атмосфере со второй половинкой.

Одинокие Козероги в ближайшие дни будут иметь романтическое настроение. А ваш шарм поведение привлекать внимание других. Возможно, именно на этой неделе вы найдете свою любовь.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для Водолея

Эта неделя принесет раздражение, напряжение и нестабильность в отношениях Водолеев. Сейчас вам лучше избегать серьезных разговоров, пусть чувства и романтика управляют вами. Также важно уделять время своему партнеру, чтобы сблизиться. И не молчите о своих чувствах, чтобы ваша вторая половинка знала, что вы ее любите.

Одиноким Водолеям нужно быть более романтичными по отношению к другим. Не бойтесь флиртовать, знакомиться и начинать новые отношения. Сейчас вам нужна любовь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 26 апреля – 2 мая 2021 для Рыб

Рыбы на этой неделе будут иметь положительные изменения в любовной жизни. Поговорите со своим партнером о возможности нового шага в ваших отношениях. Возможно, вы даже готовы создать семью. Но убедитесь, что ваш любимый человек думает так же. На выходных составьте планы на совместное будущее.

Одиноким рыбам сейчас нравится их жизнь. Если вы сейчас готовы к новым отношениям, то не стесняйтесь подойти к человеку, который вам нравится. Ведь любовь требует смелости и здесь не нужно стесняться.