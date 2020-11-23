Предлагаем вам узнать, как будут идти ваши любовные дела на этой неделе. Кому-то астрологи прогнозируют счастливое и романтическое время, зато у других пар могут снова возникнуть конфликты. Читайте любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака, чтобы знать, чего вам ждать.

Редакция LifeStyle 24 собрала всю важную информацию о том, как сложатся отношения всех знаков Зодиака на этой неделе с их вторыми половинками. Любовный гороскоп – читайте в материале.

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Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для Овна

На этой неделе любовная жизнь Овнов будет полна хороших новостей, поэтому отношения будут развиваться только в лучшую сторону. Вы сможете прекрасно провести время с партнером. И не испортите это внезапными скандалами. Вместо этого покажите, что вы действительно любите друг друга.

А одиноким Овнам надо чаще веселиться, только так вы найдете то, что искали. Поэтому, не отказывайте друзьям в просьбе погулять. Возможно, на одной из встреч вы познакомитесь с очаровательным человеком.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для Тельца

Тельцы в последнее время переживают множество проблем, которые не позволяют вашим отношениям развиваться. Но на этой неделе планеты помогут вам исправить ситуацию и избавиться от всего негативного. Откровенно поговорите с любимым человеком, решите все недоразумения и устройте романтический вечер для двоих.

В то же время одинокие Тельцы в ближайшие дни познакомятся со многими интересными людьми, и кто-то из них сможет в будущем сделать вас счастливыми. Не бойтесь показать свои истинные чувства.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для Близнецов

Близнецам надо относиться к своей любовной жизни более ответственно. Вы должны решить все конфликты с партнером, которые создали между вами проблемы. Иначе это может привести к разрыву отношений. Советуем вам чаще прислушиваться ко второй половинке и делать приятные сюрпризы.

А одинокие Близнецы смогут на этой неделе познакомиться с новым человеком. Если вы почувствуете симпатию, то признайтесь в этом, и тогда вы сможете построить серьезные отношения.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для Рака

На этой неделе Раки столкнутся с некоторыми проблемами в личной жизни, а дискуссия между вами может перерасти в большой конфликт. Поэтому будьте осторожны, чтобы не говорить и не делать то, о чем потом будете жалеть. Ведите себя более сдержанно и попробуйте все уладить.

А одинокие Раки встретят человека, который наполнит ваши дни позитивом, радостью и счастьем. Вместе вы проведете идеально свое время, но возникнет ли между вами любовь – неизвестно.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для Льва

В последнее время у Львов возникают сомнения и подозрения относительно поведения вашего партнера. Попробуйте провести честный разговор с любимым человеком. Это поможет вам успокоиться и принять какое-то решение. Что бы ни случилось – не становитесь врагом для близкого человека.

Одиноким Львам не стоит отчаиваться, так как вы вскоре встретите человека, который вас очарует. С ним вы сможете создать настоящие отношения, веру в которые уже почти потеряли.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для Девы

Девы наконец должны взять дело в свои руки и добавить немного спокойствия и удовольствия в свою жизнь. Обязательно учитывайте потребности партнера, если хотите сделать его/ее счастливыми. Помните, что вы сами "кузнецы своего счастья".

Одинокие Девы вскоре будут иметь новое и захватывающее знакомство. Вы получите много крутых моментов, но строить ли отношения с этим человеком – решать вам.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для Весов

На этой неделе Весам стоит чуть больше времени уделить любимому человеку, чтобы внести некоторые изменения, которые положительно повлияют на отношения. Не раздражайтесь и не устраивайте ссоры с партнером из-за мелких обид, потому что это может испортить ваши отношения.

Одиноким Весам стоит прекратить быть одержимыми своим одиночеством, позвольте вместо этого жизни идти своим чередом. Когда придет ваше время, вы найдете свою любовь.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для Скорпиона

Личная жизнь Скорпионов на этой неделе будет идти просто замечательно. Вы и ваш партнер еще больше сблизитесь и проведете несколько прекрасных моментов вместе. И не забудьте сказать любимому человеку о своих истинных чувствах и поддержке.

Одиноким Скорпионам тоже не стоит стоять на месте – осмельтесь сделать первый шаг к человеку, который вас давно интересует. Звезды помогут вам добиться успеха.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для Стрельца

В любовной жизни Стрельцов на этой неделе все будет замечательно. Ваши отношения будут протекать легко и гармонично, благодаря замечательному общению, которое вы будете иметь с партнером. Убедитесь, что вы полностью честны друг с другом и решаете все недоразумения между вами.

А одиноким Стрельцам надо поднимать свое настроение. Пока наслаждайтесь свободой, так как уже совсем скоро вы обретете любовь всей своей жизни.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для Козерога

Эта неделя будет оптимистичной для любовной жизни Козерогов. Устройте искренний разговор со своим партнером и выясните некоторые вопросы, которые вызывают между вами напряжение или недоразумение. Это поможет вам расслабиться и сблизиться еще больше.

А вот аура и обаяние одиноких Козерогов приведут в вашу жизнь новых людей. Вы совсем скоро встретите свою вторую половинку.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для Водолея

На этой неделе Водолеи получат возможность исправить некоторые ошибки прошлого и улучшить свои отношения. Ваше общение с партнером будет замечательным, и это поможет вам преодолеть любые препятствия. Подготовьте романтическое свидание или приятный сюрприз любимому человеку.

А одинокие Водолеи на этой неделе будут иметь особый шарм и очарование, что повысит вашу уверенность. И вам не помешает немного флирта с незнакомым человеком, даже если из этого не получатся серьезные отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 23 – 29 ноября 2020 года для Рыб

На этой неделе в своей любовной жизни Рыбы получат шанс избавиться от всего негативного, что мешало вашим отношениям и огорчало вас. Создайте позитивные и приятные моменты, которые порадуют партнера и укрепят ваши отношения.

А одиноким Рыбам надо готовиться к новым отношениям. Вскоре вы встретите интересного и увлекательного человека, который может изменить вашу жизнь.