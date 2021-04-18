На этой неделе некоторые знаки Зодиака получат любовь и тепло от своего любимого человека. Их ждет романтика и счастье. Поэтому, кому повезет – читайте любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года.

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Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года для Овна

Эта неделя будет очень удачной для Овнов, поскольку вы сможете увидеть чувства своего партнера и почувствовать, что вас по-настоящему любят. Не бойтесь и вы раскрыться перед ним/ней. К концу недели обсудите с любимым человеком все вопросы, которые вас беспокоят. Общение поможет сохранить равновесие в ваших отношениях.

В то же время одинокие Овны будут чувствовать от всех окружающих атмосферу любви. Вы захотите познакомиться с кем-то или даже начать новые серьезные отношения. Если вы действительно к этому готовы – звезды вам помогут.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года для Тельца

Для Тельцов эта неделя начнется очень позитивно – вы сможете сблизиться со своим партнером. Между вами будет царить гармония и счастье, и вы будете иметь романтические и интересные разговоры. Наслаждайтесь этими "феромонами" в воздухе, а в конце недели между вами будет много страсти.

Одинокие Тельцы сейчас должны решиться подойти к человеку, который вас давно интересует. Признайтесь в своих чувствах, и увидите, что из этого получится. Возможно, у этого человека к вам взаимные чувства.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года для Близнецов

Близнецы должны провести эту неделю вместе со второй половинкой. Это поможет освежить ваши чувства. Также важно обсудить важные вещи со своим партнером и решить проблемы, которые влияют на вашу повседневную жизнь. Все будет хорошо, если вы сможете найти компромиссы.

Одиноким Близнецам сейчас нужно погрузиться в работу и саморазвитие. Это важнее, чем отношения. А любовь со временем появится в вашей жизни.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года для Рака

Это будет хорошая неделя в любовной жизни Раков. Особенно если вы перестанете быть слишком требовательными к своему партнеру. Атмосфера и чувство между вами будут вызывать эмоции, любовь и нежность. Это даст толчок для того, чтобы сделать следующий шаг в ваших отношениях. Неделя закончится хорошо – устройте свидание, прогулку или удовольствие для партнера.

Одинокие Раки сейчас чувствуют одиночество. Поэтому проводите больше времени с семьей или друзьями, путешествуйте и знакомьтесь с новыми людьми. Ваша любовь уже рядом.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года для Льва

Львам в любовной жизни нужно быть осторожным, так как на этой неделе вы будете чувствовать напряжение, раздражение и склонность к конфликту. Старайтесь контролировать себя и говорить партнеру о своих чувствах честно, чтобы он/она вас понял. К концу недели спланируйте романтический вечер со своим партнером.

Одиноким Львам нужно быть немного отважнее, чтобы наконец сделать шаг навстречу своей любви. Признайтесь в чувствах человеку, который вам нравится. Ведь она/он может ответить взаимностью.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года для Девы

Девам нужно в ближайшие дни избегать напряженности и конфликтов в отношениях. Это может привести к серьезной ссоре или даже разрыву. Если вам удастся сохранить отношения, проведите выходные вместе – отдохните и развлекитесь со своим партнером.

Одиноким Девам астрологи советуют чаще выходить гулять с друзьями. Кто знает, возможно, именно так вы встретите человека, с которым сможете построить счастливые отношения.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года для Весов

Весы на этой неделе получат приверженность планет, поэтому вы сможете решить любые конфликты и ситуации в любовной жизни. Вы честно признаетесь партнеру в своих чувствах, и получите взаимность. А чтобы вернуть страсть в отношения, вам нужно устроить романтическое свидание для любимого человека. В общем ваша личная жизнь будет замечательной.

А одиноким Весам не нужно доверять людям, которых вы не знаете. Не верьте всем словам любви, ведь можете остаться с разбитым сердцем.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года для Скорпиона

Скорпионам на этой неделе нужно прояснить некоторые вещи со своим партнером с помощью искренней беседы. Не надумайте себе лишнего и не утяжеляйте ситуацию. Лучше просто поговорить об этом со второй половинкой. На выходных советуем весело провести время вместе, чтобы развеяться и забыть обо всех недоразумениях.

Одиноким Скорпионам может показаться, что вы влюбились в своего близкого товарища или коллегу. Но не спешите с выводами, возможно, вам просто понравилось его/ее отношение. Возьмите себе немного времени, чтобы определиться с этим.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года для Стрельца

Стрельцы будут чувствовать любовь к партнеру на этой неделе. Но не стоит выражать много чувств, чтобы не создать проблем. И давайте второй половинке чуть больше личного пространства. Конец недели принесет вам хорошее настроение и бодрость, это поможет развлечься со своим партнером.

Одиноким Стрельцам астрологи советуют больше выходить с друзьями и знакомиться с новыми людьми, ведь на этой неделе вы можете очаровать противоположный пол. Возможно, так вы и встретите свою любовь.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года для Козерога

Козерогам на этой неделе следует уделить больше времени своему партнеру и любовной жизни в целом. Вам не нужно тратить время и силы на то, что неважно, потому что вы так создадите напряженность в отношениях. И тогда все закончится ссорой. Поэтому расслабьтесь и уделите время любимому человеку. К примеру, организуйте поездку за город.

А одиноким Козерогам не надо бояться новых знакомств. Делайте первые шаги, флиртуйте и проводите время весело. Вам сейчас нужно развеяться.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года для Водолея

Эта неделя будет очень интересной для Водолеев, если вы будете честными со своим партнером. Иногда будут моменты, когда ваши эмоции будут переходить все границы, но попробуйте избегать ссор. Поговорите с любимым человеком о том, как вы можете улучшить ваши отношения. Выходные стоит провести вместе за просмотром фильма.

Одиноким Водолеям не стоит волноваться о своем одиночестве. Придет время и вы встретите свою любовь. А сейчас занимайтесь собой и карьерой.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 19 – 25 апреля 2021 года для Рыб

Рыбам на этой неделе трезво мыслить могут помешать эмоции. Не реагируйте плохо на какую-то ситуацию, ведь все можно решить мирно. Храните контроль и подходите первыми мириться к партнеру, а также открыто говорите обо всем, что вас беспокоит. Только так вы сможете сохранить отношения и выйти на новый уровень.

Одиноким Рыбам не надо верить незнакомцам в интернете. Сейчас для вас это не лучший способ завести отношения. Пока наслаждайтесь своим одиночеством, потому что очень скоро вы встретите человека, с которым у вас сложатся прекрасные отношения.