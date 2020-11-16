LifeStyle 24 подготовил актуальную информацию о том, как сложатся отношения всех знаков Зодиака с их партнерами. Больше – читайте в любовном гороскопе на эту неделю.

Интересно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 года для Овна

Овнам на этой недели нужно вести себя более разумно, чтобы распознать свои ошибки. Астрологи уверяют, что вы сможете разрешить все конфликты, если будете делать первые шаги к примирению. На выходных вам с партнером нужно расслабиться и хорошо провести время, чтобы зарядить свои отношения энегией и любовью.

Зато одинокие на этой неделе будут иметь много встреч с друзьями и новые знакомства. Возможно, вы найдете свою любовь, ведь в ближайшие дни вами будут все восхищаться.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 года для Тельца

Тельцам наконец стоит признать проблемы в своих отношениях. Перестаньте их игнорировать и сделайте все возможное, чтобы исправить их и улучшить отношения с вашим партнером. На выходных устройте приятный сюрприз для любимого человека, это укрепит ваши отношения.

Одиноким Тельцам надо прекратить чувствовать себя несчастным. Радуйтесь от своей свободы, а любовь вас обязательно найдет, когда придет время.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 года для Близнецов

Близнецам надо больше времени проводить с партнером. Найдите себе новое хобби или займитесь делами, которые поднимут настроение вам обоим и оживят ваши отношения. Сблизившись, вы захотите поговорить о своем совместном будущем. Так что, возможно вскоре ваши отношения выйдут на новый уровень.

Зато одиноким Близнецам звезды помогут познакомиться с интересными людьми. Но не спешите сразу создавать новые отношения.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 года для Рака

Эта неделя будет очень позитивной для Раков, так как вы и ваш партнер очень сблизитесь друг к другу. Выразите свою любовь и поддержку любимому человеку. Но не показывайте себя слишком крутым, потому что можете навредить отношениям.

А одиноким Ракам стоит брать все в свои руки и не ждать, что кто-то что-то будет делать за вас. Сделайте первый шаг к началу новых отношений и признайтесь этому человеку в своих чувствах.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 года для Льва

Отношения Львов на этой неделе могут выйти на другой уровень, поскольку ваша страсть и искренняя любовь оживит искру между вами. Поэтому, не потеряйте ее, создавая конфликты. Наслаждайтесь своими отношенияи сейчас, ведь вы с человеком, которого действительно любите и это взаимно.

Одиноким Львам тоже не стоит сидеть на месте и ждать, что другие помогут вам. Возьмите дела в свои руки, знакомьтесь с новыми людьми и признавайтесь в своих чувствах.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 года для Девы

Девам астрологи рекомендуют сблизиться со своим партнером и провести романтический вечер вместе. Это поможет вам почувствовать любовь, несмотря на трудности вашей повседневной жизни. К примеру, спланируйте романтический ужин или даже небольшую поездку, которая взбодрит вас. Ваша вторая половинка это оценит.

Одиноким Девам сейчас стоит просто развлекаться с друзьями. На одной из таких встреч вас ждет приятный сюрприз, но не торопите события.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 года для Весов

На этой неделе Весам нужно исправить некоторые проблемы в отношениях, чтобы они не портили вам настроение. Избегайте конфликтов и сделайте приятное второй половинке. Это поможет вам укрепить вашу связь и вы будете наслаждаться каждой минутой отношений.

Одинокие Весы могут изменить свою жизнь самостоятельно, если они будут делать все сами, не дожидаясь помощи от других людей. Ведь мы сами творим свое счастье.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 года для Скорпиона

Скорпионам стоит подумать об изменении своего поведения с партнером. Вам лучше сосредоточиться только на том, что действительно важно для вас. Если вы будете настаивать на мелочах, то будете постоянно создавать проблемы из ничего. Лучше расслабьтесь и делайте то, что нравится вам обоим. Покажите любимому человеку свои истинные чувства.

А одиноким Скорпионам надо прекратить "прятаться" от людей. Выйдите с друзьями на прогулку, развлекайтесь. В какой-то момент вы там и познакомитесь с человеком, которого ищете.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 года для Стрельца

Стрельцы сейчас должны принять более ответственную позицию относительно своих отношений. На этой неделе вам нужно честно поговорить со своим партнером, чтобы вы оба знали, куда вы двигаетесь и устраивает ли обоих это. Если что-то требует изменений, то сделайте это. Делайте все, чтобы быть счастливыми в отношениях.

Одиноким Стрельцам стоит настроиться делать первые шаги. Ведь вы уже давно заинтересовались одним человеком и боитесь подойти. Но на этой неделе это стоит сделать, если вы хотите иметь отношения с ней/ним.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 года для Козерога

В любовной жизни Козерогов есть вещи, которые их не удовлетворяют, поэтому вам стоит на этой неделе решить их. Это принесет вам душевный покой и укрепит отношения. После этого проведите время с любимым человеком и признайтесь в своих искренних чувствах.

А одиноким Козерогам надо наконец присмотреться к своему окружению. Кто-то из них искренне вами заинтересовался и мечтает построить отношения.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 года для Водолея

Личная жизнь Водолеев на этой неделе улучшится, поскольку общение с вашим партнером будет идеальным, и вы вместе обретете гармонию в отношениях. Именно откровенный и честный разговор может решить большинство проблем, и вы это понимаете. И не позволяйте никому вмешиваться в ваши отношения, ведь они могут создавать проблемы.

Одиноким Водолеям стоит отважиться на встречу, которая может изменить вашу жизнь. Вы познакомитесь с человеком, с которым сможете построить счастливые отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 16 – 22 ноября 2020 года для Рыб

Рыбам на этой неделе нужно быть более открытыми к своему партнеру, это поможет вам сблизиться. У вас будет время спланировать небольшой, романтический отдых, который поможет вам расслабиться и отдохнуть от суровой реальности.

А одиноким Рыбам надо наслаждаться своей свободой. Живите своей жизнью. а любовь вас найдет, когда вы этого не будете ожидать.