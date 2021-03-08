Любовный гороскоп с 8 по 14 марта обещает много сюрпризов влюбленным. Так, кто-то получит бурный и длительный роман, а другие знаки Зодиака рискуют поссориться с любимым человеком. Какой будет ваша любовная жизнь – читайте любовный гороскоп на неделю – в материале.

В любовном гороскопе на неделю 8 – 14 марта 2021 года можно узнать, как сложатся ваши отношения. Ведь астрологи признаются, что некоторые влюбленные в ближайшие дни будут испытывать много любви, а другие пары – могут конфликтовать "на ровном месте".

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Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для Овна

У Овнов будет спокойная неделя. Вы почувствуете потребность остаться дома с любимым человеком и наслаждаться нежными и романтическими моментами вместе. Сейчас вам стоит уделить время своим отношениям и не создавать снова конфликты или проблемы. Пока все хорошо, наслаждайтесь этим.

А Овны без пар в ближайшие дни будут чувствовать себя одинокими. Но вы сможете благодаря своим друзьям отвлечься. На этой неделе не ждите того, что встретите новую любовь.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для Тельца

Тельцы на этой неделе 8 – 14 марта должны поддержать своего партнера и помочь ему решить все проблемы. Вместе вы сможете пройти все невзгоды. А на выходных уделите время друг другу и устройте романтический вечер. В ваших отношениях сейчас гармония и покой.

А одинокие Тельцы должны наконец решиться сделать решительное движение на встречу к тому человеку, который вас давно интересует. Сейчас вы чувствуете себя уверенными в себе, поэтому действуйте.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для Близнецов

Любовная жизнь Близнецов будет играть важную роль на этой неделе. Ваш партнер станет источником вдохновения и силы для вас. А нежность и чувственность, которую вы проявите, сделает ваши отношения более счастливыми и мягче. Любовь между вами действительно сильная, и вместе вы сможете все.

Одинокие Близнецы будут готовы к новым знакомствам. Не бойтесь открыться другим и флиртовать. Но о серьезных отношениях пока не стоит думать. Все придет со временем.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для Рака

Для Раков на этой неделе на первом плане будут отношения и семья. Ведь вы сейчас больше озабочены вопросами, связанными с вашей личной жизнью. Кроме того, источником силы для вас являются ваши близкие. В конце недели между вами и партнером возникнет страсть и чувственность. Эти эмоции положительно повлияют на отношения.

Одиноким Ракам именно эмоции помогут очаровать человека, который вам понравился. Эта встреча принесет интересное развитие событий.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для Льва

Львы проведут с партнером романтические и приятные моменты с 8 по 14 марта. Все проблемы у вас будут решены с помощью откровенного разговора. Вы сможете насладиться компанией друг друга. А на выходные стоит запланировать поездку за город, чтобы провести еще больше времени вместе.

Одинокие Львы получат возможность познакомиться с новыми людьми. Вы сможете заинтересовать человека, с которым у вас сложатся прекрасные отношения. Но не торопитесь.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для Девы

Эта неделя будет довольно тяжелой для Дев. Из-за своей работы вы будете меньше времени уделять любимому человеку. Старайтесь сохранять спокойствие и поддерживать гармонию в паре, чтобы ваш партнер оставался счастливым. И высказывайте свои истинные чувства ко второй половинке.

Одинокие Девы на этой неделе смогут привлечь интерес противоположного пола. Вы будете флиртовать и заинтересуете человека, который произведет на вас приятное впечатление.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для Весов

Весы на этой неделе смогут посвятить своему партнеру достаточно много времени. Ваша поддержка поможет им справиться с любым стрессом. Ваши отношения придадут вам силы. Кроме того, астрологи советуют подготовить сюрприз любимому человеку и во время романтического вечера признаться в своих чувствах. Это сблизит вас еще больше.

Одинокие Весы должны сейчас больше времени уделить себе и своему развитию. А любовь искать пока не надо, она сама вас найдет. Просто будьте открытыми к другим.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе почувствуют потребность быть ближе к своему партнеру. В частности, вы захотите не только поделиться своими проблемами, но и показать ему/ей свою поддержку и любовь. Проведите время весело и незабываемо и будьте готовы вывести отношения на новый уровень.

Одинокие Скорпионы получат на этой неделе романтическое настроение и уверенность в себе. Теперь вы можете подойти к человеку, который вам нравится, чтобы признаться в своих чувствах. Не бойтесь, ведь эти чувства взаимны.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для Стрельца

Эта неделя принесет в отношения Стрельцов немного романтики и страсти. Забудьте об усталости и стрессе из-за работы, ведь ваша личная жизнь может предоставить вам необходимую гармонию. Вы убедитесь, что вторая половинка вас любит и готова на все ради любви.

Одиноким Стрельцам стоит сделать первый шаг навстречу человеку, которого вы давно тайно любите. Скажите ему, что вы чувствуете, и этот поступок будет вознагражден.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для Козерога

Козероги должны на этой неделе (8 – 14 марта) обязательно выразить свои чувства к партнеру и вернуть страсть в отношения. Аура романтики охватит вас и вашего партнера. Не позволяйте конфликтам или иным делам блокировать эту прекрасную атмосферу. Побудьте немного вместе, это сблизит вас.

А одинокие Козероги благодаря своему обаянию и уверенности смогут пофлиртовать с представителями противоположного пола. Все будет идти хорошо, и, возможно, так вы найдете свою любовь.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для Водолея

Водолеи в ближайшие дни смогут проявить свою заинтересованность и любовь к партнеру. Баланс в отношениях для вас очень важен, поэтому вы сделаете все возможное, чтобы его добиться. Будьте немного осторожны с высказываниями, чтобы не обидеть партнера. В общем, атмосфера будет приятной и страстной.

Одинокие Водолеи должны больше времени проводить на улице. Договоритесь с друзьями о встрече или сходите на вечеринку. Только так вы сможете открыться другим и найти любовь.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 года для Рыб

Рыбам стоит на этой неделе провести немного времени с партнером. Не стесняйтесь показать любимому человеку, что вы чувствуете. Побудьте вместе, так вы узнаете, что вас действительно ценят и любят. К тому же, вам сейчас важны здоровые отношения, будьте искренними друг с другом. Но не забывайте и о страсти.

Одинокие Рыбы должны собраться с мыслями и признаться в своих чувствах к одному человеку. Ведь вы действительно любите его/ее, поэтому не бойтесь сделать первый шаг. Ведь это лучше, чем просто ждать чуда.