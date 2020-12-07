А вы знаете, какими будут ваши отношения уже на этой неделе? Ждет ли вас новая любовь? Мы знаем, как сложится любовная жизнь пар и что ждет одиноких людей. Читайте любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю 7 – 13 декабря 2020 года.

LifeStyle 24 собрал главную информацию о любви всех знаков Зодиака на этой неделе с их вторыми половинками. Поэтому, любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря читайте в материале.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для Овна

На этой неделе Овны могут потратить свое время на мелочи, которые не имеют значения. И это отяготит ваши отношения проблемами и ссорами. Астрологи советуют изменить что-то, чтобы не испортить свои отношения. Лучше устройте романтическое свидание или сделайте что-то интересное со своим партнером, чтобы зажечь искру между вами.

Зато одиноким Овнам стоит перестать суетиться и волноваться из-за своего одиночества. Расслабьтесь и начните развлекаться, а любовь придет в свое время.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для Тельца

Тельцы должны в ближайшие дни исправить проблемы, которые возникли из-за постоянных конфликтов. Советуем вам вместе с партнером все обсудить и прийти к решению, которое удовлетворит вас обоих. Постарайтесь не быть упрямыми и скованными, чтобы сохранить позитивный настрой в общении. Ваше счастье в ваших руках.

А одиноким Тельцам надо прекратить акцентировать внимание на поиске второй половинки. Лучше наслаждайтесь своей жизнью и занимайтесь удачным развитием.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для Близнецов

В любовной жизни Близнецов все будет напряженно на этой неделе. Поэтому, советуем вам оставаться спокойными и не подталкивайте отношения к ссоре. Ведь вы можете все испортить только словами или действиями. Относитесь с большим взаимопониманием к своему партнеру и делайте все возможное, чтобы помочь ему расслабиться.

Одинокие Близнецы должны быть благосклоннее к людям, которые хотят с вами познакомиться. Ведь среди них есть достойные люди, поэтому позвольте им войти в вашу жизнь.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для Рака

Эта неделя будет благоприятной для Раков. Но вам нужно беречь свои отношения и держаться подальше от людей, которые могут создать вам проблемы. Откровенно поговорите с партнером о ваших отношениях и убедите его/ее, что действительно любите.

В то же время одиноким Ракам не надо тратить силы на бессмысленный флирт. Сосредоточьтесь на важной цели и попытайтесь завоевать сердце человека, которого действительно любите.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для Льва

Львам нужно на этой неделе попытаться изменить свою любовную жизнь к лучшему. Отложите свое эго и перестаньте быть настолько требовательными к партнеру. Проведите честный разговор и признайте свои ошибки, чтобы найти общие решения, чтобы помириться.

А одинокие Львы должны пересмотреть кое-что в своей жизни и внести некоторые важные изменения. Ведь вскоре в вашей жизни появятся новые люди, и среди них будет ваша вторая половинка.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для Девы

Сейчас между вами и вашим партнером есть значительное расстояние и с этим надо что-то делать. Расскажите любимому человеку о своих чувствах любви и нежности, это зажжет огонь между вами. И не забудьте сделать приятный сюрприз партнеру.

А одинокие Девы должны изменить свою жизнь, хотя эта неделя будет сложной для таких планов. И наслаждайтесь своей свободой, пока вы не в отношениях.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для Весов

В последнее время Весы склонны к соблазнам. Но здесь стоит быть осторожными, чтобы это не повредило вашим отношениям. Астрологи советуют вам сделать выбор: если вы хотите навредить своему партнеру, то отпустите его или оставайтесь с ними, но в то же время ведите себя достойно.

А одиноких Весов ждет романтическая неделя – у вас будет много флирта и наслаждение вниманием других. Но о серьезных отношениях пока думать рано.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе почувствуют необходимость поднять свои отношения на новый уровень. Если вы уверены в своем партнере, то сделаете это. Поэтому, будьте готовы к знакомству с родителями, просьбе жить вместе или даже предложению.

Одинокие Скорпионы в ближайшие дни познакомятся с новыми людьми, которые очаруют вас. Начать с этим человеком постоянные отношения будет непросто, но не стоит разочаровываться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для Стрельца

Стрельцы в последнее время постоянно жалуются и огорчают своего партнера. Это может разрушить отношения. Эксперты советуют вам изменить свое отношение и поговорить со своей второй половинкой, если вы хотите сохранить отношения. Будьте добрее к любимому человеку и искренне говорите о своих чувствах.

А одиноким Стрельцам надо наконец навсегда забыть о своих прошлых отношениях и идти только вперед. Поверьте, вы будете счастливы в других отношениях, если отпустите предыдущие.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для Козерога

Козерогам на этой неделе нужно перестать делать вид, что в вашей личной жизни все хорошо. Осмельтесь взглянуть правде в глаза и изменить свое отношение к партнеру. Будьте компромиссными и избегайте конфликтов с любимым человеком. Ведь ваши отношения зависят от того, как вы вдвоем будете относиться друг к другу. Если вы хотите, чтобы все было гладко, вам нужно сблизиться и показать свою любовь друг к другу.

А одиноким Козерогам не стоит расстраиваться из-за своего одиночества. Ведь ваша аура привлечет многих людей, и вы будете чувствовать себя интересным другим.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для Водолея

На этой неделе любовная жизнь Водолеев будет сложной. Может быть, вам стоит подумать о том, чтобы взять немного времени и успокоиться, это поможет разобраться во всех конфликтах с партнером. Старайтесь быть мягче и сделайте приятный сюрприз любимому человеку.

А одиноким Водолеям надо быть более открытыми для флирта. Ведь вы многое пережили и уединение не поможет вам чувствовать себя счастливым.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 7 – 13 декабря 2020 года для Рыб

Эта неделя принесет Рыбам положительные сюрпризы в личной жизни. Ваши отношения будут идеальными, и они даже могут выйти на новый уровень. Вы можете получить предложение или даже принять решение о рождении ребенка. Любое событие принесет еще больше радости в вашу любовную жизнь.

А одиноким Рыбам будет помогать везение. Вы можете сделать первый шаг и подойти к человеку, который вас давно интересует. Возможно, вы добьетесь взаимности.