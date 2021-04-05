Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 року для Овна

Овнам придется быть осторожными, чтобы не сказать ничего лишнего. Ведь ваши слова порой могут расстроить партнера или даже разрушить отношения. Поэтому старайтесь быть спокойным, прислушивайтесь к любимому человеку и избегайте конфликтов на этой неделе. Если вы будете отзывчивы, то получите слова любви от партнера. И выходные стоит провести в романтической атмосфере.

А одинокие Овны в период с 5 по 11 апреля не должны упустить шанс выразить свои чувства и страсть человеку, который давно вам нравится. Признайтесь в своих чувствах ведь, возможно, они взаимны.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 року для Тельца

Тельцам на этой неделе надо готовиться к важному событию – ваш партнер может сделать вам предложение руки и сердца. Вы проведете волшебное время вместе или познакомитесь с семьей вашего любимого человека. Сейчас вам не надо ни о чем волноваться, ведь в ваших отношениях царит гармония и счастье.

Одинокие Тельцы будут готовы к новым знакомствам. Сейчас лучшее время для этого. Поэтому, не бойтесь флиртовать и знакомиться с другими. Так вы сможете найти свою вторую половинку.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 року для Близнецов

На этой неделе у Близнецов будет сказочное время. Вы вместе с любимым человеком будете переживать моменты страсти, которые у вас были в начале отношений. Вы снова влюбитесь друг в друга. Так что, наслаждайтесь сейчас этой атмосферой и не пытайтесь конфликтовать. К концу недели могут появляться некоторые проблемы в отношениях, но вы сможете все решить с помощью компромисса.

Одинокие Близнецы смогут привлечь чью-то заинтересованность и "заманить" их к себе. Будьте открытыми и искренними, этим вы понравитесь кандидату на ваше сердце.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 року для Рака

Раки в период с 5 по 11 апреля будут иметь много сомнений относительно отношений. Вы не будете уверены в чувствах вашего партнера. Поэтому вам стоит поговорить об этом и решить все недоразумения. В первую очередь, скажите, почему вы любите друг друга. Также можете устроить свидание, чтобы улучшить отношения.

В то же время одинокие Раки должны быть начеку, поскольку вы можете получить признание в любви от коллеги или друга. Но подумайте, хотите ли вы ответить на это и построить отношения. Ваши мысли могут вызвать дискомфорт.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 року для Льва

Львы на этой неделе могут испытывать потребность освежить свои отношения какими-то пикантными моментами. Возможно, Вам просто надо провести время вместе или сходить на свидание. Если вы это чувствуете – то сделайте так. Это ваша жизнь и для отношений надо работать.

А одинокие Львы могут влюбиться в кого-то на работе. Такие отношения могут эмоционально и романтично завязаться, но убедитесь – точно ли это ваш человек. И прислушайтесь к себе.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 року для Девы

Девы могут получить в период с 5 по 11 апреля некоторые разочарования в любовной жизни. Так, ваши отношения могут зайти в тупик. Например, это может произойти из-за работы. Поэтому больше времени проводите вместе, обсуждайте все проблемы или организуйте отпуск. Вам сейчас надо быть рядом и сблизиться.

Одинокие Девы сейчас должны больше раскрывать себя, а не искать новую любовь. Вы еще не готовы к новым отношениям.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 року для Весов

Эта неделя для Весов будет наполнена страстью и эмоциональным напряжением. Вы чувствуете потребность в романтике и хотите создать более глубокую связь с партнером. Для этого устройте искренний разговор и обсудите все конфликты. А до конца недели устройте поездку за город или свидание.

Зато одинокие Весы смогут в ближайшие дни привлечь внимание человека, который вам давно нравится. Но не спешите с этим, сначала лучше узнайте человека.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 року для Скорпиона

Эта неделя будет для Скорпионов не очень романтичной, у вас будут ссоры с любимым человеком. Это может испортить ваши отношения. Попробуйте найти компромисс и помириться со второй половинкой. Наладьте отношения между вами, а выходные проведите вместе.

Одиноким Скорпионам надо быть более уверенными в себе. Не сомневайтесь и не отказывайте людям, которые предлагают вам познакомиться. Позволяйте себе флиртовать с другими и наслаждаться своей свободой.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 року для Стрельца

Стрельцам надо меньше думать о неурядицах в отношениях. Наслаждайтесь эмоциями, страстью и отношениями с партнером. Подготовьте романтическое свидание и проведите вечер наедине с партнером. Обсудите все, что вас давно интересовало, и покажите, как сильно вы друг друга любите.

Одинокие Стрельцы на этой неделе должны подойти к интересующему вас человеку или вернуть к предыдущим отношениям. Но убедитесь, что вы делаете правильный выбор.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 року для Козерога

Эта неделя может поставить перед Козерогами определенную дилемму. Возможно, вам трудно решить, готовы ли вы продолжать отношения с партнером, или хотите выйти на новый уровень. Знайте, что между вами еще есть искра и страсть. Вам просто стоит вспомнить те эмоции, которые вы испытывали в начале отношений. Например, можете пойти на свидание или приготовить сюрприз второй половинке.

Одиноким Козерогам пока не стоит думать о новых отношениях. Занимайтесь собой, гуляйте с друзьями и проведите жизнь активно. А любовь сама вас найдет со временем.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 року для Водолея

Эта неделя сделает вас Водолеев чувственными и искренними. Ваши чувства к любимому человеку станут глубокими и полными страсти. Время, которое вы проведете вместе, укрепит ваши отношения. Это сделает вас счастливыми. Возможно, вы даже готовы к женитьбе. Поговорите об этом с партнером.

Одинокие Водолеи готовы наконец вступить в отношения. Могут возникнуть некоторые проблемы, но вы все сможете решить. Поэтому вскоре у вас появятся новые отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 апреля 2021 року для Рыб

Любовные отношения Рыб могут разрушиться, если ваши родные будут вмешиваться в вашу жизнь. Поговорите с любимым человеком и скажите, что вы на его стороне. Вам сейчас надо больше времени проводить вместе, чтобы сблизиться. К концу недели между вами может возникнуть напряжение. Поэтому руководствуйтесь своими чувствами, это поможет сохранить отношения.

Одинокие Рыбы в период с 5 по 11 апреля получат новые перспективы на личную жизнь. У вас есть найти вторую половинку, если избавитесь от неуверенности и комплексов.