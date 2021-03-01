Читайте свой любовный гороскоп на эту неделю с 1 по 7 марта 2021 года. Кто встретит любовь своей жизни, а кому придется решать проблемы в отношениях – узнайте в материале.

В любовном гороскопе на неделю 1 – 7 марта 2021 года вы узнаете, какой будет ваша личная жизнь и как сложатся отношения со второй половинкой.

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Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для всех знаков Зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для Овна

Овны на этой неделе смогут сблизиться со второй половинкой. Особенно, если вы признаетесь им в любви и докажете это делами. Поэтому сделайте для второй половинки приятный сюрприз. На выходных вы вместе проведете много времени. Вас обоих захватит страсть, что добавит искру в ваши отношения.

Одинокие Овны должны отпустить на некоторое время свою привычку все контролировать и планировать. Только так вы сможете насладиться каждой минутой своей жизни и очаруете кандидата на ваше сердце.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для Тельца

Это будет приятная неделя для Тельцов. Вы сможете поговорить со своим партнером о давних проблемах. Выскажите свое мнение и поделитесь чувствами. Это поможет понять друг друга и решить все недоразумения. А на выходных вы проведете прекрасное и страстное время со своим партнером.

Зато одинокие Тельцы наконец сделают шаг навстречу своей любви. В ближайшие дни вы сделаете все, чтобы заинтересовать человека, который вам давно нравится. И у вас все получится.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для Близнецов

На этой неделе отношения Близнецов будут спокойными. У вас будет позитивный настрой и вы будете чувствовать себя счастливо рядом с любимым человеком. Между вами будет страсть и чувственность, которые подарят прекрасные моменты обоим. А на выходных будет много развлечений и незабываемых впечатлений. Это укрепит ваши отношения.

А одинокие Близнецы должны быть более решительными, но не в вопросах с прежними отношениями. Не думайте возвращаться к предыдущему партнеру, ведь вскоре вас ждет новая любовь. Просто надо подождать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для Рака

Ближайшие дни идеально подходят для решения вопросов и конфликтов. Ракам стоит обсудить с вашим партнером все недоразумения и найти компромисс. Это укрепит вашу связь. Астрологи советуют максимально использовать чувственное настроение и быть оживленными для своих отношений. Наслаждайтесь ими без ограничений и неуверенности.

А одинокие Раки сейчас могут заняться собой, ведь отношения вам пока не нужны. Любовь найдет вас тогда, когда вы этого не будете ждать.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для Льва

Это будет интересная неделя для отношений Львов. Вы сможете решить все проблемы, которые беспокоят вас и вашего партнера. Настроение и атмосфера между вами станет мирной и гармоничной. Вы найдете время, необходимое для того, чтобы сблизиться со второй половинкой и выразить ей свою любовь.

Для одиноких Львов выходные будут замечательными: вы будете веселиться и получите новые знакомства и много общения. Вам стоит этим воспользоваться, независимо от того, хотите ли вы новых отношений.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для Девы

Эта неделя будет очень позитивной для отношений Дев. Вы будете много времени проводить со своим партнером, и это поможет найти гармонию между вами. Вы захотите признаться в любви второй половинке, и это принесет тепло и покой вам обоим. Вам действительно хорошо вместе. А споров между вами на этой неделе не будет.

А одинокие Девы должны решить все конфликты в жизни, чтобы начать поиски любви. Сейчас у вас есть более приоритетные дела. А новые отношения будут позже, поэтому пока подготовьтесь к этому.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для Весов

На этой неделе отношения Весов сыграют для вас важную роль в жизни. Вам нужно создать гармонию в паре, чтобы построить счастливые отношения. Поэтому, обсудите и преодолейте все препятствия, которые потребуют вам быть вместе, и сделайте партнера счастливым. Тогда и вы будете чувствовать себя так же.

Одинокие Весы должны добавить себе больше оптимизма и быть открытыми с другими. У вас будет на выходных хорошее настроение и сможете подойти сами к новым людям ради знакомства.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для Скорпиона

Позитивный настрой Скорпионов повлияет на их любовную жизнь. Ваши отношения приобретут особое значение, и вы создадите гармоничную атмосферу, где будет много тепла и страсти. Прислушивайтесь к себе и не нагружайте выходные делами, лучше проведите время с любимым человеком и получите удовольствие.

А одинокие Скорпионы должны выбросить из головы прежние отношения. Сейчас это мешает вам начать новые отношения. Не бойтесь знакомиться, флиртовать и влюбиться.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для Стрельца

Любовная жизнь Стрельцов на этой неделе будет спокойной и веселой. Вы не будете настроены на любые конфликты, а наоборот – у вас будет хорошее настроение и сделаете все, чтобы ваш партнер чувствовал себя счастливым с вами. Предложите любимому человеку что-то новое или найдите себе хобби, это укрепит ваши отношения.

Одинокие у Стрельцов будет хорошее настроение, и из-за этого будете открыты к знакомствам. Теперь вы можете подойти к интересующему вас человеку и пробовать сблизиться. Возможно, этот человек – ваша судьба.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для Козерога

У Козерогов будет самая волшебная любовная жизнь. На этой неделе вы получите много удовольствием, а между вами и партнером не будет возникать споров или напряженности. Вы также сможете улучшить свои отношения, если признаете свои ошибки и простите друг другу мелочи. Вы почувствуете, что вас действительно любят.

А одинокие Козероги не должны бояться новых отношений. Напишите человеку, который вам давно нравится, и пригласите погулять. Это изменит вашу жизнь больше, чем если вы просто будете ждать первый шаг от него/нее.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для Водолея

Эта неделя позволит Водолеям расслабиться и взглянуть на свои отношения с другой стороны. Благодаря этому вы можете улучшить свою любовную жизнь в целом. Ваш партнер всегда для вас важен, но сейчас покажите ему это – признайтесь в чувствах, устройте романтический вечер и тому подобное. Это позволит вам наслаждаться страстью, которая вас объединяет, и повеселиться, забыв о заботах.

Одинокие Водолеи пока не должны думать о новой любви. Наслаждайтесь своей свободой и совершенствуйтесь. А отношения появятся немного погодя, вам просто стоит подождать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 1 – 7 марта 2021 года для Рыб

Рыбы на этой неделе получат шанс хорошо провести время с партнером, но если вы решите все проблемы, которые отдаляют вас друг от друга. Это все поможет улучшить ваши отношения. Попробуйте прислушаться к партнеру и признаться в своих чувствах.

Одинокие Рыбы на выходной должны повеселиться: выйдите на улицу, пообщайтесь с людьми и очаруйте их. Возможно, среди прочих, вы найдете свою любовь. Не бойтесь новых знакомств и флирта.