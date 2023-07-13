Астрологи рассказали, с какими знаками зодиака у Стрельцов сложатся лучшие отношения. Среди них Овен, Весы, Лев и Близнецы, пишет 24 Канал.

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Овен

Овен прекрасно подходит Стрельцу. У них может развиться действительно глубокая связь, ведь Стрелец отвечает тому идеалу, который так ищет Овен. Кроме того, родившиеся под этими созвездиями активны, любят путешествия и общение. Вместе они будут наслаждаться жизнью.

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Близнецы

Близнецы и Стрелец – противоположные знаки, но каждый из них имеет в себе то, чего не хватает другому. Представители этих знаков неутомимы и обретут много общих интересов. Вместе Стрелец и Близнецы способны сделать невозможное.

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Весы

Этот союз – пример того, как притягиваются и употребляются противоположности. Весы и Стрелец действительно фантастическая пара. Они наладят дела друг друга. В отношениях гармонично все, эти знаки хорошо совместимы.

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Лев

Лев излучает креативность, что очень увлекательно для Стрельца, который всегда пытается узнать больше. Их совместимость очень высока. Родившиеся под этими знаками имеют похожие взгляды на жизнь и прекрасно понимают друг друга.

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