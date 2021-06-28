Некоторые знаки Зодиака на этой неделе ждет тепло и счастье, а другие могут чувствовать обиду и плохое отношение от партнера. Какой будет ваша личная жизнь – читайте любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков Зодиака

Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для Овна

Овны на этой неделе будут иметь много удовольствия и романтики в отношениях. Это один из самых благоприятных периодов, поэтому вы будете испытывать много счастья и любви. Возможно, вам даже стоит задуматься о свадьбе или рождении ребенка.

Одиноким Овнам надо подготовиться к новым знакомствам и быть более открытыми к другим. Вы встретите интересного человека, который покорит вас чувством юмора.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для Тельца

В любовной жизни Тельцов будет царить атмосфера романтики в начале недели. Вы будете чувствовать поддержку и понимание от партнера. Если между вами есть недоразумения или проблемы, то сейчас хорошее время, чтобы все решить.

Одинокие Тельцы в ближайшие дни снова поверят в настоящую любовь и будут искать свою вторую половинку. Вы ее встретите, но, возможно, чуть позже.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для Близнецов

Личная жизнь Близнецов на этой неделе будет довольно напряженной и колебаться – то что-то хорошее, то не очень. Но уже к концу недели вы сможете все наладить и создать гармонию в отношениях. Главное – делать все возможное для этого и чаще говорить слова любви второй половинке.

А одинокие Близнецы, по прогнозам астрологов, должны еще немного подождать своей любви. Уже вскоре вы встретите своего особого человека, но пока наслаждайтесь свободой.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для Рака

Раки в период с 28 июня по 4 июля будут иметь много романтики в отношениях. Это поможет вам сгладить любые недоразумения в вашей любовной жизни. На выходных вы можете поддаться эмоциям и создать ссору. Поэтому попробуйте контролировать себя и искать компромиссы в паре.

Одинокие Раки должны наконец признаться в своих чувствах человеку, который вам давно нравится. Возможно, он ответит вам взаимностью. Но вы не узнаете, пока не попробуете.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для Льва

Львы на этой неделе смогут укрепить свои отношения и пройти все препятствия, которые мешают вам в любовной жизни. На выходных устройте романтический вечер, чтобы почувствовать любовь и поддержку от партнера. И не "накручивайте" себя, ведь вам хорошо вместе, разве нет?

Одиноким Львам стоит присмотреться к своему близкому окружению. Возможно, кто-то из ваших друзей или коллег тайно в вас влюблен и боится признаться? Если вы будете внимательнее, то все заметите.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для Девы

Девам надо разобраться в своей любовной жизни. Ведь вы запутались и не можете наслаждаться своими отношениями. Поговорите с любимым человеком и решите, нужно ли что-то изменить. Как только вы начнете больше работать для отношений – почувствуете гармонию, счастье и любовь от партнера.

А одинокие Девы познакомятся с интересным человеком благодаря своим друзьям. Но сначала лучше узнайте друг друга, и если вы поймете, что не подходите, не продолжайте эти отношения.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для Весов

Весы в последнее время уделяли больше времени работе, чем любимому человеку, поэтому вы могли отдалиться друг от друга. Астрологи советуют устроить поездку за город вдвоем, чтобы сблизились и укрепить отношения. Открывайтесь друг другу и чаще говорите, что любите.

А одинокие весы должны отпустить мысли о любви. Наслаждайтесь летом, проводите время с друзьями и веселитесь. А любовь вы встретите в то время, когда будете меньше всего этого ждать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для Скорпиона

Скорпионам на этой неделе надо быть привязанности к любимому человеку и не создавать конфликты. Ведь ваш партнер не хочет вас обидеть, а желает лишь лучшего. На выходных вы сможете больше времени провести вместе и устроить романтический вечер. Это напомнит вам период влюбленности и даст ощущение счастья.

А одиноким Скорпионам надо быть более открытыми и не бояться новых знакомств. Ходите на свидания, знакомьтесь и отрывайтесь на полную. Возможно, именно так вы и найдете вторую половинку.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для Стрельца

А Стрельцы на этой неделе могут узнать некоторую информацию о партнере. Но вам не стоит сразу устраивать ссору, лучше вместе разберитесь в этой ситуации. И больше доверяйте второй половинке, а ведь он / она вас действительно любит.

А одинокие Стрельцы сейчас не должны возвращаться к прежним отношениям. Даже если у вас возникло такое желание – отбросьте его. Ведь это только сделает вам больно и не позволяет двигаться дальше.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для Козерога

Козерогам на этой неделе надо исправлять все ошибки, которые испортили ваши отношения. Докажите партнеру, что вы хотите быть вместе и любите его/ее. Проведите выходные вместе, спланируйте путешествие или просто поездку за город. Это поможет сблизить вас и добавит романтики.

Одинокие Козероги из-за определенных своих сомнений и неуверенности в себе не могут найти любовь. Откройтесь другим и будьте собой. Поверьте, уже вскоре вы встретите вторую половинку.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для Водолея

Эта неделя может изменить любовную жизнь Водолеев, ведь вас ждет приятный сюрприз. Вторая половинка подготовила для вас нечто романтическое. Также астрологи рекомендуют избегать конфликтов и прислушиваться к партнеру, чтобы создать гармоничные отношения.

А одинокие Водолеи имеют шанс найти вторую половинку, ведь эта неделя принесет вам шансы на перспективное знакомство. Но не спешите сразу строить отношения, надо лучше узнать друг друга.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 28 июня – 4 июля 2021 года для Рыб

Рыб ждет хорошая неделя. В период с 28 июня по 4 июля ваш любимый человек будет осуществлять все ваши желания. В ваших отношениях появится больше нежности, любви, страсти, понимания и поддержки. У вас будет много романтических моментов.

Одиноким Рыбам эта неделя принесет много возможностей пообщаться с интересными людьми и прекрасно провести время. Но если вы хотите превратить это знакомство в нечто большее, не медлите. Удача на вашей стороне.