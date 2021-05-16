Вы будете иметь много неожиданных новостей и событий в любовной жизни на этой неделе. Кого-то ждет приятная и романтическая атмосфера, а кого-то – только ссоры и плохое настроение. Какими будут ваши отношения – читайте любовный гороскоп на неделю.

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Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для Овна

Любовная жизнь Овнов на этой неделе будет складываться замечательно. Вы будете искренними и открытыми к своему партнеру. Астрологи советуют устроить на выходных романтическое свидание и признаться друг другу в своих истинных чувствах. Это еще больше сблизит вас и сделает союз крепче.

Одиноким Овнам надо чаще выходить гулять с друзьями и больше развлекаться. Пока вам стоит наслаждаться своей свободой, а уже вскоре вы можете встретить вторую половинку.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для Тельца

Тельцам в период с 17 по 23 мая нужно найти более понимающую и коммуникативную позицию. Высказывайте свои мысли, обсуждайте все ситуации с любимым человеком и не держите в себе обиды. Вы проведете весомую дискуссию с вашим партнером, и это принесет значительные результаты для отношений.

Одиноким Тельцам надо изменить свои взгляды, если вы хотите найти любовь. Ведь часто у вас высокие требования к партнерам. И больше знакомьтесь с другими людьми, возможно, среди них ваша судьба.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для Близнецов

Близнецы на этой неделе в своей любовной жизни должны ждать позитивных изменений. Особенно, если вы будете более добрыми и готовыми идти на компромиссы с партнером. На выходных вы сможете провести время вместе, это очень интересно и романтично.

Одиноким Близнецам также понравятся выходные. Но своей любви вы пока не найдете, на это еще нужно время. Поэтому, сейчас наслаждайтесь своей жизнью и свободой.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для Рака

По словам астрологов, в эти дни любовная жизнь Раков будет вызывать беспокойства. Проблемы с прошлого могут повлиять на ваши отношения, создав напряжение или даже конфликт. Вам нужно решить ситуацию разумно, например, найдите компромисс. В общем, вы пройдете все испытания на своем пути.

К одиноким Ракам также может вернуться прошлое. Но хорошо подумайте перед тем, как согласиться на встречу с бывшим партнером. Ведь именно мысли о нем / ней не позволяют вам двигаться дальше.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для Льва

Любовная жизнь Львов сейчас переживает сложный период. То, каким она будет в дальнейшем, зависит только от вас обоих. Но вам придется быть решительным – выбрать, будете ли вы двигаться дальше, оставляя прошлое в прошлом. Если вы это сделаете, будущее обещает много, и вы будете чувствовать себя счастливо в отношениях.

Одинокие Львы могут найти свою любовь среди близкого окружения. Если вы действительно имеете чувства к кому-то – признайтесь в этом.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для Девы

Для Дев это будет очень хорошая неделя, если вы будете смотреть на вещи с реалистической точки зрения. У вас будет хорошее настроение, и это будет видно в ваших отношениях – вы создадите теплую и нежную атмосферу. За это вторая половинка может подготовить для вас сюрприз.

Одинокие Девы могут встретить свою любовь, ведь на этой неделе вам будет очень везти. Но не спешите с выводами и сначала хорошо узнайте человека, который вам понравился.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для Весов

Весы в своей любовной жизни должны быть немного сдержаннее и не позволять раздражению и плохому настроению портить ваши отношения. Ваша любовь – в ваших руках. А выходные вы сможете прекрасно провести с любимым человеком, если заранее все организуете. Это оживит отношения от постоянной рутины.

Одинокие Весы будут иметь незабываемые выходные со своими друзьями. Но личная жизнь у вас пока будет без изменений – вы не найдете вторую половинку в ближайшие дни.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для Скорпиона

Скорпионы на этой неделе будут склонны к спорам и напряженности в отношениях с партнером. Для этого нет серьезной причины, будьте сдержаны и избегайте споров. Попробуйте сделать больше приятных дел, чтобы сблизиться со второй половинкой. На выходных проведите время вместе.

Одиноким Скорпионам сейчас нужно отдохнуть и набраться сил. Проведите неделю "с собой" и больше развивайтесь. А любовь вас сама найдет, когда придет время.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для Стрельца

Стрельцы на этой неделе захотят обсудить свои отношения с партнером. Вносите предложения, которые вы хотите, а планирование сблизит вас. Не бойтесь выражать свои беспокойства относительно отношений, ведь сейчас прекрасное время, чтобы решить все вопросы. Возможно, вы даже решите пойти на новый уровень в отношениях.

Одиноким Стрельцам сейчас надо определиться со своим будущим. Отпустите прошлое и настройтесь на новые отношения.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для Козерога

Козероги в своей любовной жизни в ближайшие дни получат положительные воздействия от планет. Поэтому ваше настроение будет поднято, и вы будете чувствовать радость и счастье. Советуем вам подарить эти же ощущения партнеру. Запланируйте себе общие выходные и проведите время вместе.

Одинокие Козероги, даже если они ищут новые отношения, сейчас должны наслаждаться своей жизнью. У вас все складывается очень хорошо.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для Водолея

Водолеям нужно на этой неделе восстановить контроль над своей любовной жизнью. Пока вы пытаетесь контролировать ваши потребности, но это осложняет отношения с партнером. Теперь вы наконец-то можете исправить ситуацию и поискать компромиссы. Выскажите любимому человеку свои чувства, чтобы успокоить их сомнения.

Одинокие Водолеи должны продолжать поиски любви. Уже вскоре вы найдете человека, с которым сможете построить прочные отношения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 для Рыб

Рыбы в своей любовной жизни сейчас на правильном пути, а разговор с партнером может еще больше сблизить вас. И не оставайтесь равнодушными, если ваш партнер проявляет инициативу и хочет поговорить. Это благоприятное время установить общие цели для вашего будущего. А страстные выходные идеально закончат эту неделю.

Одиноким Рыбам нужно больше знакомиться и флиртовать с людьми. Открывайтесь другим, ищите новые знакомства и развлекайтесь. Возможно, однажды вы найдете любовь.