Любовный гороскоп расскажет, как сложатся ваши отношения, кого ждет страсть и романтические свидания, а кто может поссориться со второй половинкой из-за какого-то пустяка. Ниже читайте любовный гороскоп на неделю от LifeStyle24.

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Любовный гороскоп для Овна на неделю 13 – 19 декабря 2021

Любовная жизнь Овнов на этой неделе изменится к лучшему, вы вместе с партнером обретете гармонию и спокойствие в отношениях. На выходные вы будете иметь много страсти и чувственности, поэтому получите действительно романтические моменты. В это время не бойтесь сказать главных слов: "Я тебя люблю", это еще больше укрепит ваши отношения.

А одинокие Овны с помощью своего шарма и привлекательности привлекут внимание многих людей противоположного пола. Вы попадете в новые позитивные приключения, поэтому получайте удовольствие. Но о серьезных отношениях пока думать рано.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп для Тельца на неделю 13 – 19 декабря 2021

Личная жизнь Тельцов на этой неделе также будет складываться замечательно. Ваши чувства к партнеру будут такими глубокими, будто вы влюбились снова до "бабочек в животе". И в самом деле, сейчас ваши отношения – идеальны, и это делает вас счастливыми и спокойными. На выходных вы весело проведете время вместе, это расслабит вас и взбодрит.

А одиноким Тельцам не стоит волноваться из-за своего одиночества. Наслаждайтесь своей жизнью, а ваша любовь вас найдет тогда, когда это будет для вас наиболее неожиданно.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп для Близнецов на неделю 13 – 19 декабря 2021

Любовная жизнь Близнецов тоже будет на высшем уровне. Отношения с вашим партнером станут еще лучше. У вас будет откровенный разговор, который наполнит вас спокойствием, любовью и счастьем. Расскажите любимому человеку о своих истинных чувствах.

Одинокие Близнецы должны чаще встречаться с другими, знакомиться и флиртовать. Будьте готовы к переменам, ведь совсем скоро вы встретите свою вторую половинку.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп для Рака на неделю 13 – 19 декабря 2021

Ракам на этой неделе стоит мягче относиться к своему партнеру и не быть очень требовательными, поскольку это создаст новые проблемы. Будьте осторожны, чтобы не создать очередной конфликт. Лучше держите эмоции в себе и не разжигайте вражду, если действительно любите партнера. Выходные проведите вместе.

А одиноким Ракам надо быть более открытыми и не бояться флиртовать с другими людьми. Это может помочь вам начать новые отношения.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп для Льва на неделю 13 – 19 декабря 2021

На этой неделе любовная жизнь Львов будет складываться замечательно. Ваши отношения будут иметь много приятных моментов. А союз между вами станет еще стабильнее. Проявите любовь к любимому человеку или устройте романтический вечер, чтобы сблизиться друг с другом.

А одинокие Львы в ближайшие дни встретят партнера из своего прошлого. Эта встреча будет довольно милой, но подумайте хорошо перед тем, как снова начинать отношения с этим человеком.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп для Девы на неделю 13 – 19 декабря 2021

Девам в своих отношениях надо относиться осторожнее к своему партнеру. Не говорите случайных фраз, за которые потом можете пожалеть. Не создавайте дополнительных конфликтов и старайтесь не показывать свои эмоции. Сейчас важно поддержать друг друга, а не устраивать ссору.

А одиноким Девам пришло время найти свою вторую половинку. Вы в ближайшие дни встретите интересного человека, который надолго западет в ваше сердце. Успех будет на вашей стороне.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп для Весов на неделю 13 – 19 декабря 2021

Эта неделя особенно повлияет на любовную жизнь Весов. Вы сможете сблизиться со своим партнером, много проводить времени вместе и говорить. Да, вам удастся разрешить недоразумения и сблизиться. На выходных вы проведете замечательный вечер страсти и любви.

А одинокие Весы пересмотрят свою жизнь и вспомнят отношения с бывшим партнером, увидев свои ошибки. Со временем вам захочется изменить свою жизнь и появится мысль вернуться к предыдущему партнеру. Но хорошо подумайте, стоит ли это делать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп для Скорпиона на неделю 13 – 19 декабря 2021

Отношения Скорпионов на этой неделе будут иметь пробелы, но вместе вы предпримете правильные шаги, чтобы заполнить их. Ваш партнер приложит все усилия, чтобы решить все проблемы и споры. Как бы тяжело в этот момент вам ни было, не отпускайте свою любовь и старайтесь спасти отношения.

А одиноким Скорпионам нужно убедиться, что вы навсегда "закрыли все двери в прошлое" и избавились от всего, что делает вам больно. Планируйте новые встречи и начинания, которые поднимут вашу самооценку и настроение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп для Стрельца на неделю 13 – 19 декабря 2021

Личная жизнь Стрельцов на этой неделе тоже улучшится. Вы сможете сделать все, чтобы быть довольными в жизни. Ваши отношения с любимым человеком станут идеальными, и вы сможете расслабиться и посвятить себя партнеру, выразив свою глубокую любовь и привязанность.

Одинокие Стрельцы в ближайшие дни смогут сделать первый шаг, чтобы подойти к человеку, который вас давно интересует. Не бойтесь, поскольку они чувствуют к вам взаимность.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп для Козорога на неделю 13 – 19 декабря 2021

Козерогам пора вернуться к реальности, где у вас есть определенные проблемы в отношениях. И вам нужно их решить. Поэтому, проведите честный разговор со своим партнером и поговорите о том, что вам на самом деле нужно и что вы должны сделать, чтобы улучшить свои отношения. Так вы сможете обрести гармонию.

А одиноким Козерогам не стоит разочаровываться и сдаваться. Вскоре ваша любовная жизнь изменится, и вы встретите нового и увлекательного человека. Так что просто подождите немного.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп для Водолея на неделю 13 – 19 декабря 2021

На этой неделе приоритеты Водолеев изменятся, и вы будете больше делать для своих отношений. Вы сможете искренне поговорить с партнером по некоторым важным вопросам и укрепите свои отношения. Кроме того, сейчас стоит избегать ситуаций, которые могут испортить их. Будьте кроткими к любимому человеку, и тогда все будет хорошо.

А одиноким Водолеям надо прекратить бездействие и взять все в свои руки. Никто другой вам не поможет, вы сами строите свою счастливую жизнь. Поэтому делайте первые шаги к отношениям.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп для Рыб на неделю 13 – 19 декабря 2021

Любовная жизнь Рыб способствует вам, вы сможете зажечь огонь в своих отношениях и пережить счастливые моменты с партнером. Советуем вам устроить приятный сюрприз для любимого человека. И не позволяйте ссорам повлиять на ваши чувства, не забывайте, что вы любите друг друга.

А любовная жизнь одиноких Рыб вскоре изменится благодаря новому знакомству, которое наполнит вашу жизнь любовью и страстью. Живите каждое мгновение, наслаждайтесь и не позволяйте другим вещам разрушить ваше настроение.