Любовный гороскоп на неделю 12 –18 июля 2021 года для всех знаков Зодиака

Знаете ли вы, как сложатся ваши отношения на эту неделю? Читайте любовный гороскоп на 12 – 18 июля для всех знаков Зодиака, чтобы узнать, кому повезет в любви, а каким парам лучше не конфликтовать.

Некоторые знаки Зодиака будут чувствовать любовь и поддержку от партнера, а другие могут устроить незабываемое свидание для второй половинки. Какой будет ваша личная жизнь – читайте любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 года.

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Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 года

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 для Овна

На этой неделе Овнам, по словам астрологов, нужно быть внимательнее к своей второй половинке, уделять ему/ей больше времени и слушать свое сердце. Если вы чувствуете, что охладели к партнеру, то попробуйте освежить ваши чувства. А лучше поговорите об отношениях. Совместными усилиями вы обретете гармонию и счастье.

А одинокие Овны именно в неделю с 12 по 18 июля должны наконец подойти к человеку, который вас давно интересует, и признаться в своих чувствах. В этот период удача на вашей стороне. Поэтому, уже вскоре ожидайте страстный роман.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 для Тельца

В любовной жизни Тельцов на этой неделе будет царить гармония и спокойная атмосфера. Но астрологи рекомендуют вам открыто выражать свои чувства и чаще говорить слова любви. А на выходные запланируйте что-то романтическое или сходите на свидание. И на этой неделе вам лучше избегать споров в паре.

А одиноким Тельцам стоит понять, что изменение статуса вашей любовной жизни зависит от вас. Возможно, следует обратить внимание на вашу коллегу или знакомого. Из этого может получиться что-то очень интересное.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 для Близнецов

В эту неделю отношения Близнецов войдут в хорошую фазу, и все конфликты между вами и вашим партнером наконец решатся. Вы сделаете свою любовную жизнь еще красивее, если проявите больше интереса и привязанности к любимому человеку. Вам сейчас необходимо проводить больше времени вместе.

Одиноким Близнецам не стоит разочаровываться из-за отсутствия отношений. Наслаждайтесь своей жизнью и теплым периодом лета. А новая любовь наступит тогда, когда вы этого меньше всего ожидаете.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 для Рака

Ракам на этой неделе стоит приложить определенные усилия для своих отношений. В частности, не оставляйте партнера "на втором плане" и не провоцируйте ревность без причины, это может привести к конфликтам. Будьте вместе с партнером, гуляйте, смотрите фильмы или ходите на свидания. Вы должны показать партнеру, насколько он/она важен для вас.

Одиноким Ракам стоит подумать об отношениях, которые вы хотели бы иметь. Кто-то из вашего окружения имеет к вам симпатию. Возможно, стоит попробовать построить новые отношения?

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 для Льва

Львам в период с 12 по 18 июля лучше не вспоминать прошлые конфликты и не создавать ссору в вашей паре. Побудьте наедине и подумайте об отношениях. Чтобы избежать лишних проблем, поговорите с партнером и узнайте, чего ожидаете друг от друга. К концу недели вы сможете наладить отношения и почувствуете любовь.

Одиноким Львам надо и дальше продолжать общаться и встречаться с новыми людьми. Но начинать серьезные отношения вы пока не готовы, астрологи советуют с этим подождать.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 для Девы

Дев ждет удачная неделя. В вашу любовную жизнь ворвутся события, которые положительно повлияют будущее и принесут изменения, которые еще больше сблизят вас со второй половинкой. В целом, все будет идти положительно и это вдохновит на новые подвиги во имя любви. Возможно, вы захотите вывести отношения на новый уровень.

Одинокие Девы на этой неделе будут очень коммуникативными, и это принесет вам облегчение и новый подход к любви. Ведь больше знакомств – больше шансов, что вы встретите идеального кандидата на ваше сердце.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 для Весов

Эта неделя для Весов может оказаться замечательной, если вы будете проводить много времени вместе с партнером и сможете решить некоторые проблемы в отношениях. Астрологи советуют наслаждаться временем вместе и избавиться от мыслей, которые вас беспокоят. Ведь вам хорошо с этим человеком, поэтому отбросьте негативные мысли.

А одиноким Весам стоит радоваться прекрасным дням наедине, ведь совсем скоро вы встретите человека, о котором мечтаете. Осталось немного подождать, и у вас сложатся прекрасные отношения.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 для Скорпиона

Скорпионам в ближайшие дни стоит наконец прекратить мечтать и посмотреть на некоторые вещи более реалистично. Выясните, чего вы хотите от своего партнера и ваши потребности. И только тогда вы сможете исправить все проблемы и улучшить отношения с партнером. К тому же, можно сделать второй половинке подарок или сюрприз, это всегда сближает пару.

Одиноким Скорпионам астрологи советуют оставаться спокойными и присмотреться к своему окружению. Возможно, среди ваших друзей есть человек, который вам идеально подходит. Но не спешите, попробуйте сначала понять его/ее намерения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 для Стрельца

На этой неделе отношения Стрельцов будут складываться хорошо, и ваш партнер будет приятно удивлен от сюрпризов. Ожидайте положительные сдвиги в отношениях. Например, некоторые Стрельцы могут решиться на серьезные шаги или даже новый этап в отношениях (предложение, женитьба или решение о младенце).

Одиноким Стрельцам нужно уделить свое внимание тем, кто этого заслуживает и кто искренне заинтересован в вас. Прекратите общение с людьми, которые предали вас в прошлом. Будьте открыты для новых знакомств, а прошлое оставьте в прошлом.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 для Козерога

На этой неделе отношения Козерогов, по словам астрологов, будут замечательными, если вы не будете вспоминать обиды или ссоры, которые возникали в последнее время в вашей паре. Держите себя в руках и не проверяйте отношения на прочность. Лучше составьте новые планы на будущее и сделайте то, что оживит ваши отношения.

Одиноким Козерогам стоит присмотреться к кандидатам на ваше сердце. Ведь на этой неделе вы можете решить, что пора создать отношения. Успех будет на вашей стороне. Главное – убедиться, что это "ваш человек".

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 для Водолея

Водолеям астрологи обещают захватывающую неделю с большими перспективами на будущее. В целом ваши отношения улучшатся и вы обретете гармонию в паре. Но помните и о партнере, который делает вас счастливым, – к примеру, можно подготовить приятный подарок для него/нее.

Одиноким Водолеям астрологи советуют подготовиться к новым отношениям, ведь ваше одиночество продлится недолго. Ваши друзья познакомят вас с особым человеком, который вам понравится. Что из этого получится – вы узнаете в скором времени.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 12 – 18 июля 2021 для Рыб

Рыбам на этой неделе нужно поговорить со своим партнером о проблемах в паре. Возможно, вы ваши чувства друг к другу несколько угасли. Если вы хотите их спасти – чаще ходите на свидания и устраивайте сюрпризы друг другу. А чтобы не ухудшить ситуацию – не провоцируйте партнера на ревность или конфликты.

Одиноким Рыбам надо постараться провести как можно больше времени с близкими людьми и друзьями. Не зацикливайтесь на поиске любви, ведь ваше время еще не пришло. Сейчас наслаждайтесь своей свободой.