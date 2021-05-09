На этой неделе некоторые пары будут испытывать много любви и тепла от близкого человека. Однако кто-то может устроить ссору. Какой будет ваша личная жизнь – читайте любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года.

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Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года

Овен (21 марта – 20 апреля)

Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года для Овна

На этой неделе любовная жизнь Овнов будет очень страстной и особенной. Ваши чувства к партнеру достигнут "пика" на выходных. У вас будут замечательные моменты и сюрпризы от любимого человека. Но вам также стоит выразить свои чувства партнеру. Тогда вы получите гармоничные отношения.

Одиноким Овнам надо определиться с требованиями и качествами человека, с которым они хотели бы иметь отношения. И как только вы заметите это у человека из своего окружения – то сделайте шаг к нему/ней и попробуйте заинтересовать.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Любовный гороскоп на неделю 10 – 17 мая 2021 года для Тельца

Тельцам надо попытаться спасти свои отношения. Ведь ежедневные обязательства и рутина создали определенную дистанцию между вами и вашим партнером. Чтобы решить эту проблему, лучше поговорить о том, что вам обоим не нравится. Но будьте осторожны в высказываниях, чтобы не создать конфликт.

Одиноким Тельцам, ищущим вторую половинку, надо внимательнее смотреть на свое окружение. Но астрологи также советуют быть реалистами и не искать идеального партнера, потому что эти поиски лишь огорчат вас.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года для Близнецов

Близнецам на этой неделе придется успокоиться и не ссориться со второй половинкой. Лишь спокойствие и взаимопонимание помогут вам объективно оценить ситуацию. Кроме того, вас ждут несколько прекрасных и романтических моментов с партнером. Также вам стоит начать обсуждать совместные планы на будущее.

Одиноким Близнецам надо продолжать быть общительными и знакомиться с новыми людьми. Только так вы встретите человека, который изменит вашу жизнь и захватит ваше сердце.

Рак (22 июня – 22 июля)

Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года для Рака

По словам астрологов, расположение планет на этой неделе принесет Ракам прекрасную неделю. Ваши дни будут наполнены радостными эмоциями из-за неожиданных поступков партнера. Это сблизит вас и отношения между вами улучшатся. Выходные будут еще более романтичными и наполненными страстью.

А одинокие Раки должны сосредоточиться на своей личной жизни. Ведь на этой неделе вы получите несколько шансов на новый роман. К примеру, ваш коллега также выразит свои чувства, но не надо сразу отказывать. Между вами может быть что-то действительно замечательное.

Лев (23 июля – 23 августа)

Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года для Льва

Львам в ближайшие дни будет везти в личной жизни. Вы почувствуете чувственность и страсть рядом с партнером. Кроме того, у вас на выходных будут приятные моментами, хорошее настроение и много времени, которое вы проведете со второй половинкой. И не скупитесь на слова любви друг другу.

Одинокие Львы должны еще немного подождать. Не расстраивайтесь и помните, что на все свое время. Вас ждет вскоре новое знакомство, которое может перерасти в серьезные отношения. Удача будет на вашей стороне.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года для Девы

Девы на этой недели могут создать напряжение в своей любовной жизни. Но вы можете это изменить и обрести гармонию. Ведь лучше иметь любовь и страсть вместо постоянных ссор. Поэтому подумайте, что доставляет удовольствие вашему партнеру и подготовьте ему / ей что-то особенное.

А одиноким Девам надо быть бдительнее и не позволяйте незнакомцу испортить ваше настроение. Не верьте всем, кто признается вам в чувствах. Но хорошо подумайте перед предложением начинать отношения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года для Весов

У Весов будут очень эмоциональные выходные, в частности вы можете отправиться в короткое путешествие со своим партнером. Это даст вам время вместе, которое поможет укрепить отношения. В течение недели вам стоит быть спокойнее и не конфликтовать. И обязательно скажите близкому человеку о своих чувствах.

Одиноким Весам надо подумать о том, чего именно вы ищете в своей любовной жизни. Если вы не определитесь с типом человека, которого ищете, то не сможете избавиться от одиночества.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года для Скорпиона

Любовная жизнь Скорпионов может испортиться из-за ссоры. Это создаст напряженность и негативное настроение в ваших отношениях. Поэтому вам надо поговорить с глазу на глаз и объяснить свою позицию партнеру. Это поможет сохранить спокойствие в своих отношениях. И установите границы, за которые вам обоим не стоит выходить.

Одиноким Скорпионам надо меньше сомневаться в себе и решиться подойти к человеку, который вас давно интересует. Вы можете получить взаимность и начать новые отношения.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года для Стрельца

Стрельцам на этой неделе надо ждать хороших новостей в своей любовной жизни. Уже вскоре ваши отношения могут выйти на новый уровень – свадьбу, совместная жизнь или решение о детях. Но вам надо честно поговорить с партнером и обсудить все, что мешает вашим связям.

Одиноким Стрельцам предстоят перемены. Вам надо взять все в свои руки и признаться в чувствах человеку, который вам нравится. Иногда стоит рисковать ради своего счастья.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года для Козерога

Козероги должны прекратить сомневаться в своих отношениях. Расположение планет создаст идеальные условия для того, чтобы изменить отношения. Но сначала вам надо поговорить с партнером и найти взаимопонимание. Не создавайте ссор, ведь вы уже многое пережили вместе. А на выходных проведите время с любимым человеком.

Одиноким Козерогам не надо разочаровываться в любви. Наслаждайтесь своим одиночеством и знайте, что ваша судьба вас найдет, когда придет время. Вы станете счастливыми, не торопитесь с отношениями.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года для Водолея

Водолеям надо взять все в свои руки. Ведь ваши ревность и сомнения устанавливают ловушки для ваших отношений и это негативно влияет на вас обоих. Будьте реалистичными и не подозревайте партнера зря. Расслабьтесь, ведь ваша половинка вас действительно любит. А на выходных подготовьте подарки друг другу.

Одиноким Водолеям надо наслаждаться своей свободой. Чем быстрее вы поймете то, что вам сейчас не до отношений, тем лучше будете себя чувствовать. А любовь найдет вас впоследствии.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Любовный гороскоп на неделю 10 – 16 мая 2021 года для Рыб

Рыбы на этой неделе получат хорошие новости в любовной жизни, поскольку каждое ваше желание будет исполнять партнер. Их поступки и отношение к вам отгоняют все ваши страхи. Зато вы действительно будете чувствовать себя счастливыми и любимыми. И не забудьте отблагодарить вторую половинку.

Одинокие Рыбы на выходных смогут познакомиться с интересными людьми и прекрасно провести с ними время. Но от вас зависит решение, начнете ли вы романтические отношения с кем-то. Если вы осмелитесь рискнуть – то удача будет на вашей стороне.