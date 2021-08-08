Некоторым знакам Зодиака стоит признаться второй половинке в любви или готовить сюрприз, а некоторым – надо избегать ссор, потому что это может привести к расставанию. Какими будут ваши отношения – читайте гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года.

К теме Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для Овна

На этой неделе любовная жизнь Овнов будет удивлять – следующие дни будут приятными и полными любви и радости. Вас ждет что-то действительно незабываемое. Сейчас хороший период, чтобы исправить любые ошибки или конфликты, которые повлияли на ваши отношения. Уделите больше времени своему партнеру и устройте романтические выходные.

А одинокие Овны в ближайшие дни могут сблизиться с человеком, который в будущем станет вашей второй половинкой. Конец недели может принести события, которые изменят вашу личную жизнь.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для Тельца

Тельцов в период с 9 по 15 августа ждут хорошие новости в любовной жизни. Астрологи предсказывают для ваших отношений положительные эмоции и приятные сюрпризы. Вы с вашим партнером будете очень близки и будете иметь множество страстных моментов и удовольствия.

Зато одинокие Тельцы получат интересные знакомства, которые пошатнут вашу неприступность. Поэтому не упускайте возможности и не отклоняйте предложения друзей выйти на прогулку, если хотите найти вторую половинку.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для Близнецов

Близнецов ожидают незначительные препятствия в личной жизни. Но вы сможете избежать конфликта, если будете прислушиваться ко второй половинке и показывать свою любовь. Сейчас стоит поддерживать друг друга и устраивать сюрпризы, тогда вы увидите положительные изменения в ваших отношениях.

А одинокие Близнецы должны изменить свои убеждения относительно любви, если вы хотите начать серьезные отношения. Возможно, кто-то из вашего близкого окружения влюблен в вас. Поэтому обратите внимание на то, что происходит вокруг.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для Рака

Раки на этой неделе должны решить все недоразумения в паре. Ведь вы сами своими действиями позволили проблемам создать негативную атмосферу в отношениях. Но эта неделя – прекрасная возможность, чтобы все исправить и улучшить ситуацию между вами и вашим партнером. Если нужно, начните все с начала, ведь вы действительно подходите друг другу.

Одиноким Ракам эта неделя обещает принести ощущение счастья. В ближайшие дни вы познакомитесь с интересным человеком. Поэтому сделайте шаг навстречу и, возможно, между вами вспыхнет настоящая искра. Это стоит проверить.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для Льва

В период с 9 по 15 августа Львы будут иметь хорошие отношения и чувствовать счастье возле партнера. Ваши желания наконец сбудутся, и вы сблизитесь со второй половинкой еще больше. На этой неделе проживите все моменты вместе и поддерживайте друг друга. Возможно, стоит выйти на новый уровень в отношениях?

Зато одинокие Львы должны продолжить свои поиски второй половинки и быть открытыми другим. Поэтому не отклоняйте приглашение на свидание или новые знакомства, ведь эти выходные могут изменить жизнь.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для Девы

Девы получат интересную неделю. Ваша рутина будет легкой, и будет много развлечений с партнером. Устройте романтический ужин и подготовьте сюрпризы друг другу. Кроме того, в этот период стоит составить совместные планы на будущее и начать их воплощать.

А одинокие Девы могут в ближайшие дни найти своего человека. Удача будет на вашей стороне, и вы добьетесь успеха. Главное – делайте шаги навстречу своему счастью и прислушивайтесь к своему сердцу.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для Весов

Весы на этой неделе получат страсть и много эмоций в отношениях. Все, что вам нужно делать – это наслаждаться этой атмосферой вместе со своим партнером. Ваша любовная жизнь будет на высоте, поэтому делайте все для счастья друг друга. Если возникнут конфликты – попробуйте откровенно все обсудить и решить.

Одиноким Весам в ближайшие дни надо ждать перемен в любовной жизни. У вас, вероятно, будет новое знакомство, которое изменит вашу жизнь. главное – будьте собой и попробуйте узнать нового человека.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для Скорпиона

Для Скорпионов эта неделя будет довольно сложной, потому что вы позволите своему эгоизму и ревности управлять вами – и это принесет неприятности. Попробуйте изменить свое поведение и просто поговорить с партнером. После этого вы почувствуете спокойствие и облегчение. Вам нужно больше доверять друг другу и признаваться в любви.

А одиноким Скорпионам астрологи советуют провести время с друзьями, развлечься и найти себя. Наслаждайтесь своей свободой, и это будет притягивать других. И уже вскоре вы встретите свою любовь.

Проверьте Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа для всех знаков Зодиака

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для Стрельца

Отношения Стрельцов улучшатся в ближайшие дни, ведь вы имеете отличный шанс изменить все, что вас не устраивает в отношениях. Это поможет вам развивать отношения в лучшую сторону и быть открытыми друг к другу. Проговорите, чего вы хотите вместе, и воплощайте планы и желания в реальность.

Одинокие Стрельцы могут увлечь своим обаянием противоположный пол. К тому же, в компании именно вы будете в центре внимания и приковывать взгляды других. Это повлияет и на вашу любовную жизнь.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для Козерога

Эта неделя принесет Козерогам романтическое и любящее настроение, ведь вы проведете замечательное время со своим партнером. Вы с легкостью решите любые проблемы, со временем вы выйдете на новый уровень в отношениях. Возможно, стоит задуматься о свадьбе или рождении ребенка?

Одинокие Козероги получат шанс встретить кого-то очень особенного, кто заставит вас изменить личную жизнь. Возможно, именно с этим человеком вы построите счастливые отношения.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для Водолея

Любовь Водолеев будет расцветать на этой неделе от ярких впечатлений и теплых чувств. Не нужно волноваться о проблемах – живите сегодняшним днем. Так, в период с 9 по 15 августа вас ждет много романтики со второй половинкой. Неприятности – в прошлом, а сейчас ваши отношения выходят на новые перспективные уровни.

Зато одиноким Водолеям надо продолжать быть настойчивыми, ведь на этой неделе удача поможет вам познакомиться с интересным человеком. Возможно, именно с ним/ней вы сможете создать семью в будущем.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 9 – 15 августа 2021 года для Рыб

Рыбы на этой неделе почувствуют, что их действительно любят. Ваш партнер всегда будет рядом, будет поддерживать и проявлять терпение и заботу. В ближайшие дни вам будет весело вместе и вы получите небольшой сюрприз. А если хотите отправиться в небольшую поездку, то пора ее планировать.

Одиноких Рыб ожидает интересный период, который может изменить вашу любовную жизнь навсегда. Поэтому будьте готовы ко всему и идите навстречу приключениям.