Некоторым знакам Зодиака стоит ждать романтики в личной жизни, а некоторым – надо избегать конфликтов. Какими будут ваши отношения – читайте гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года.

Важно Гороскоп совместимости пар для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021

Овен (21 марта – 20 апреля)



Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года для Овна

На этой неделе любовная жизнь Овнов будет складываться лучше, и ваши отношения явно улучшатся. Вы проявите интерес к своему партнеру, это поможет сблизиться и создаст между вами глубокую связь. И не обращайте внимания на какие-то мелочи или недоразумения. Лучше наслаждайтесь чувствами друг друга.

А одинокие Овны, по словам астрологов, будут страстными и мечтательными. Вы в ближайшие дни встретите несколько интересных людей, с которыми будете иметь общие черты. Возможно, среди них будет ваша любовь.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года для Тельца

Тельцов в период со 2 по 8 августа ждет романтическая атмосфера, которая точно вас поразит. С любимым человеком вы забудете о любых неприятностях повседневной жизни и отдохнете. Спокойствие и гармония между вами – это лучшее лекарство от всех проблем. Вы будете чувствовать себя счастливыми и любимыми.

Зато одиноким Тельцам в ближайшие дни не надо расстраиваться из-за своей личной жизни. Не теряйте надежды на любовь, у вас все еще впереди. А пока насладитесь своей свободой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года для Близнецов

На этой неделе Близнецы наконец покажут свою романтическую сторону. Устройте для второй половинки незабываемое свидание или просто замечательный день, независимо от того, есть ли для этого повод. Так вы сблизитесь, забыв обо всех проблемах в отношениях.

Шарм и уверенность сделают одиноких Близнецов очень привлекательными в глазах противоположного пола. Поэтому максимально используйте эту положительную энергию, и у вас появится много поклонников.

Рак (22 июня – 22 июля)



Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года для Рака

Эта неделя принесет Ракам интересные события. Но вам стоит переосмыслить свое отношение к партнеру. Ведь вы ожидаете от него/нее больше, чем он/она может вам дать. Поэтому, чтобы не испортить отношения, прислушивайтесь друг к другу и чаще признавайтесь в любви. В конце недели между вами может вспыхнуть ссора.

А одинокие Раки в ближайшие дни будут чувствовать себя самодостаточными и активными. Своим обаянием вы сможете заинтересовать многих окружающих. Советуем не отклонять предложения познакомиться.

Лев (23 июля – 23 августа)



Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года для Льва

Львы, которые находятся в отношениях, получат положительную неделю. В частности, вас ждут незабываемые моменты, которые сблизят вас с партнером. И вы будете довольны своими отношениями, будете чувствовать себя любимыми и счастливыми.

Зато одиноких Львов ждет неприятный разговор с вашим прошлым партнером. Ведь он/она захочет вернуться к вам. Однако это не лучшая идея, хорошо подумайте перед тем, как согласиться.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года для Девы

Девам на этой неделе стоит сосредоточиться на своем партнере. Подумайте о ваших отношениях и откровенно скажите о своих чувствах второй половинке. Если вы будете избегать проблем и просто ждать, что все самостоятельно решится, то этого не будет. Отношения в ваших руках, поэтому делайте что-то для них.

А перед одинокими Девами появится сложное решение – начать новые отношения или побыть некоторое время наедине. Вы сможете понять это, если будете прислушиваться к себе. И не бойтесь любого развития событий, все только к лучшему.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года для Весов

Весов ожидает положительная неделя, ведь отношения со второй половинкой будут складываться просто замечательно. Астрологи советуют просто наслаждаться компанией своего партнера и искренне говорить о своей любви. Вместе вы преодолеете все препятствия на своем пути. А на выходные запланируйте путешествие.

Одинокие Весы в ближайшие дни встретят очень интересного человека, с которым у вас возникнут любовные чувства. Вы будете чувствовать страсть, и это изменит вашу жизнь.

Скорпион (24 октября 22 ноября)



Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года для Скорпиона

Скорпионы в начале августа смогут решить некоторые проблемы в своей любовной жизни, которые беспокоят вас уже давно. Ваш партнер поможет и поддержит, чтобы быть рядом с вами. Советуем сделать сюрприз ему/ей.

А одиноким Скорпионам астрологи советуют воспользоваться этим статусом, чтобы пофлиртовать с кем-то и очаровать противоположный пол. И не вспоминайте о прошлых отношениях, они не стоят того.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года для Стрельца

Стрельцов ждет счастливая неделя со второй половинкой. Вы будете поддерживать друг друга и прислушиваться. Это положительно скажется на ваших отношениях, поможет открыться друг другу и выразить свои самые глубокие чувства. В ближайшие дни вас ждет страсть и романтика.

Одиноких Стрельцов тоже ждет приятная встреча. Вы встретите человека, который пошатнет ваш эмоциональный мир и будет мотивировать к началу новых отношений. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы завоевать сердце этого человека.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года для Козерога

Эта неделя поможет Козерогам понять и выразить свои внутренние желания и потребности. Делайте больше для второй половинки, но и сами будьте требовательными. Только общими силами и искренними чувствами вы создадите счастливые отношения.

Одиноким Козерогам не стоит в этот период "прятаться" от мира в своем одиночестве. Не отказывайте предложениям встретиться или познакомиться, даже если человек, на первый взгляд, не подходит. Вас точно ждет что-то интересное.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года для Водолея

На этой неделе Водолеям нужно будет уделить время и внимание своим отношениям. Споры могут быть вызваны недоразумением, поэтому не создавайте конфликтных ситуаций. И скажите партнеру о своих искренних чувствах. Выходные проведите вместе.

А одиноким Водолеям не надо прекращать поиски своей второй половинки, ведь вы уже близко. И делайте в своей жизни все, что вам хочется. Ваша любовь уже рядом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Любовный гороскоп на неделю 2 – 8 августа 2021 года для Рыб

Эта неделя будет очень горячей и страстной для Рыб. Вы и ваш партнер можете пережить некоторые незабываемые моменты – будь то просто классное свидание или предложение руки и сердца. И чаще напоминайте второй половинке, что любите ее/его.

Одинокие Рыбы смогут найти то, что им нужно. Но при этом не забывайте о собственной жизни и не спешите с выводами о новых людях. Ближе познакомьтесь с человеком, который претендует на отношения с вами.