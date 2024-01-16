Близнецы, Рыбы и Скорпион. Именно эти 3 знака зодиака являются самыми большими лицемерами среди всех, передает 24 Канал.
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Близнецы
Этот знак зодиака называют двуликим. Близнецы могут часто кривить душой. Однако при условии, если это принесет пользу им самим.
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Рыбы
Эти люди обладают способностью адаптироваться к любым условиям. Рыбы нередко могут быть лицемерами, говорить не то что действительно думают. А еще пытаться казаться лучше, чем они есть на самом деле.
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Скорпион
Родившиеся под этим знаком зодиака могут быть очень хитрыми и коварными. Интересно, что даже близкие могут не знать, что творится в душе Скорпионов и каковы они на самом деле.
Скорпионы могут использовать людей и негативно влиять на них, обладают искусством убеждения.
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