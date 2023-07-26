Как правильно обрезать розы летом, чтобы цвели вплоть до заморозков

Наверное, трудно найти человека, которому не нравятся розы. Их внешний вид просто поражает. Имеют значение определенные детали в уходе.

Обязательная процедура при выращивании роз – это обрезка. Она улучшает состояние цветов и помогает избавиться от лишнего. Зафиксируйте, что нельзя удалять чайные розы и в целом розы в первый год жизни. Как правильно обрезать розы летом – подскажет 24 Канал.

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Летняя обрезка роз

Обрезка играет огромную роль в том, как будут развиваться цветы. О ней нельзя забывать. Чтобы куст был красивым, срез проводят над наружной почкой побега. После того как розы отцвели, их нужно обрезать, они ведь забирают немало полезных веществ, в которых нуждаются стебли, бутоны и листья. Так что удалите все старые , больные или поврежденные побеги Все это не в пользу роз.

Загущенные кусты не предсказывают ничего хорошего. Важно, чтобы растения получали достаточно воздуха.

Обрезка роз / Фото Agro-market Если вы прищипнете верхние побеги в июле, это позволит образовать новые бутоны. Так что розы будут больше цвести. Запомните, что ветку не нужно обрезать ниже, чем нужно не более 1-2 длинных побегов с одного куста. Иначе листья не будут формироваться в полном объеме и розы ослабеют.

Иногда на розовых кустах появляются слепые побеги – те, на которых не может быть бутонов. Они тоже нуждаются в удалении.

Так что розы летом нужно обязательно обрезать, но с осторожностью и соблюдая правила, чтобы не навредить и наслаждаться цветением длительный период.