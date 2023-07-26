Как правильно обрезать розы летом, чтобы цвели вплоть до заморозков
Наверное, трудно найти человека, которому не нравятся розы. Их внешний вид просто поражает. Имеют значение определенные детали в уходе.
Обязательная процедура при выращивании роз – это обрезка. Она улучшает состояние цветов и помогает избавиться от лишнего. Зафиксируйте, что нельзя удалять чайные розы и в целом розы в первый год жизни. Как правильно обрезать розы летом – подскажет 24 Канал.
Не упустите Не спешите выбрасывать одуванчики: можно использовать на огороде
Летняя обрезка роз
Так что удалите все старые, больные или поврежденные побеги Все это не в пользу роз.
Загущенные кусты не предсказывают ничего хорошего. Важно, чтобы растения получали достаточно воздуха.
Иногда на розовых кустах появляются слепые побеги – те, на которых не может быть бутонов. Они тоже нуждаются в удалении.
Так что розы летом нужно обязательно обрезать, но с осторожностью и соблюдая правила, чтобы не навредить и наслаждаться цветением длительный период.