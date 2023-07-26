Обов'язкова процедура під час вирощування троянд – це обрізка. Вона покращує стан квітів та допомагає позбутися зайвого. Зафіксуйте, не можна видаляти чайні троянди та загалом троянди в перший рік життя. Як правильно обрізати троянди влітку – підкаже 24 Канал.
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Обрізка троянд влітку
Тож видаліть всі старі, хворі чи пошкоджені пагони. Все це не на користь трояндам.
Загущені кущі не передбачають нічого хорошого. Важливо, щоб рослини отримували достатньо повітря.
Обрізка троянд / Фото Agro-market
Іноді на трояндових кущах з'являються сліпі пагони – ті, на яких не може бути бутонів. Вони теж потребують видалення.
Тож троянди влітку треба обов'язково обрізати, але з обережністю та дотримуючись правил, аби не нашкодити та насолоджуватись цвітінням тривалий період.