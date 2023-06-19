Летнее солнцестояние изменит жизнь 2 знаков зодиака: что их ждет

Летнее солнцестояние – особый период, знаменующий собой официальное начало нового времени. Она может изменить жизнь многих знаков зодиака.

День летнего солнцестояния выпадает на 21 июня. В эти сутки день самый длинный, а ночь – самая короткая. Это момент, когда Солнце выше всего поднимается на небосводе, пишет 24 Канал.

К слову Успех по всем делам: к концу июня станут счастливыми 3 знака зодиака

Событие летнего солнцестояния, безусловно, повлияет на знаки зодиака. Тельцам и Скорпионам нужно ожидать перемен в жизни.

Телец

Летнее солнцестояние может разделить жизнь на до и после, у вас начнется новый период. Проблемы будут налаживаться, все будет меняться к лучшему. Можно ожидать успехов в финансах. Некоторые представители сменят обстановку – у них есть благоприятное время для переезда.

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Скорпион

Летнее солнцестояние доставит Скорпионам сюрприз или неожиданные новости. Есть все шансы, что ваша мечта сбудется.

В личной жизни Скорпионов все наладится, а отношения с половинкой будут развиваться в хорошем темпе. Те, кто мечтали о семейном счастье – его получат.

Гороскоп для Скорпионов