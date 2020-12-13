Телезвезда Леся Никитюк не скупится покупать брендовую одежду. Однако ведущая стремится доказать, что выглядеть невероятно можно и в бюджетной одежде. Она продемонстрировала look за 2 тысячи гривен, который идеально подойдет для празднования Нового года.

Леся Никитюк часто демонстрирует на публике образы с вещами от известных мировых брендов и признается, что готова тратить на стильную одежду большие суммы. На личной странице в инстаграме телеведущая показала новый аутфит, однако призналась, что его стоимость составляет всего 2 тысячи гривен. Кофточку и джинсы она приобрела в масс-маркетах.

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"Задача – пробежаться по магазинам и собрать новогоднего куски! Первый бюджетный look", – написала звезда.

Бюджетный образ Леси Никитюк

Ведущая позировала в блестящей нюдовий кофточке, расшитой пайетками, с пикантным разрезом на спине. Это вещь от польского бренда Reserved. Леся Никитюк поделилась, что за нее отдала всего 799 гривен. Роскошный верх она соединила со светлыми джинсами с высокой талией и блестками, которые подчеркивали ягодицы. Низ образа от шведского бренда H&M и стоил знаменитости 1129 гривен.

Бюджетные вещи Леся Никитюк довершила роскошным макияжем с розовыми тенями и помадой. Блондинка собрала волосы в стильный высокий хвост, оставив пряди впереди, и выбрала массивные золотые серьги и лаконичный браслет.



Леся Никитюк в бюджетном образе ​/ Фото Instagram / @lesia_nikituk



Л еся Никитюк в бюджетном образе / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Стоит добавить, что далеко не все поклонники считают, что новогодний наряд за 2 тысячи гривен – это бюджетное решение. "Бюджетный для богатых", "Можно дешевле одеться", "Бюджетный? Не каждая пенсионерка сможет себе такое позволить", "Между тем я покупаю джинсы не дороже 600 гривен", "Очень дорого, но в то же время хорошо", – пишут пользователи.

В то же время другие поклонники подчеркивают, что для киевских магазинов – это очень дешевые вещи.