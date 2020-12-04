Популярная телеведущая и блогерша Леся Никитюк умеет поражать поклонников не только стильными образами, но и замечательными перевоплощениями. На этот раз знаменитость появилась в новом кадре с новым имиджем – телеведущая сменила длину волос.

Фотографию со своим новым имиджем Леся Никитюк опубликовала на своей личной странице в инстаграме, за которой следят более 3,5 миллиона пользователей.

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Блогерша опубликовала эффектное фото, на котором позировала в необычном, впрочем очень впечатляющем образе – знаменитость предстала перед камерой с новой прической.

Леся Никитюк выбрала для кадра нежную вязаную розовую кофту с цветами и светлые джинсы. Особый шарм фотографии придали длинные белокурые волосы, которые она украсила косичкой с накладными кольцами.

Телеведущая решила освежить свой имидж и благодаря наращиванию увеличить на несколько сантиментов свою привычную длину волос. Впрочем, вероятно, что телеведущая прибегла к реплейсменту – системе замещения волос.



Леся Никитюк изменила имидж / Фото с Instagram

Система предусматривает использование натуральных материалов для изготовления волос. Поэтому они невесомые и легко крепятся к голове. Их владельцы могут продолжать вести активный образ жизни, не беспокоясь о том, что шевелюра будет выглядеть искусственно.

Помогли Леси Никитюк появиться в непревзойденном образе в ателье Сергея Воронцова – украинского парикмахера, который работает с волосами, выращенным по специальной натуральной системе.

Новый образ Леси Никитюк безумно понравился ее поклонникам, поэтому они уже успели засыпать знаменитость приятными комментариями.

"Ты красавица в любом виде", "Рапунцель распустила волосы", "Очень идут длинные волосы", "Намного лучше, чем с короткими", "Вав, какая вы красивая", – написали пользователи в сети.



Леся Никитюк изменила имидж / Фото с​ Instagram