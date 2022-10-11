Как легко почистить утюг: уловки, которые сохранят ваши средства

На любом утюге со временем появляются остатки накипи, налета от воды или нагара, если прибор неправильно использовался. Читайте в статье, как без проблем отчистить поверхность утюга и сэкономить на этом средства.

Очищать утюг можно как специализированными моющими средствами, так и домашними продуктами, которые можно найти в любом доме. Эти продукты могут справиться с накипью и нагаром не хуже спецсредств, сообщает 24 канал.

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Как почистить утюг от накипи

Лимонная кислота

С помощью лимонной кислоты можно избавиться от накипи от жесткой воды.

Для этого достаточно смешать пачку лимонной кислоты и теплой прокипяченной воды.

Эту смесь необходимо залить в резервуар утюга и выпарить – поставьте утюг горизонтально на емкость или ткань, которую не жалко, и нажимайте на кнопку, отвечающую за выпуск пара. Вместе с влагой будет выходить и оставшаяся внутри утюга грязь.

Как почистить утюг / Фото Unsplash

Уксус

Обычный столовый уксус – универсальное очищающее средство, которое может справиться с накипью от воды.

Чтобы использовать этот метод очистки:

Протрите слегка нагретый утюг раствором воды и уксуса. Для смеси нужно взять стакан воды и 2 столовых ложки уксуса.

Сделайте раствор воды и уксуса 1 до 1. Наполните резервуар с водой, имеющимся в утюге, примерно на треть, после чего включите утюг и подождите 10 минут.

После этих действий следует полностью выпарить воду и уксус.

После того, как загрязнение прекратят выходить из утюга, нужно залить в резервуар для жидкости чистую воду.

Как почистить утюг / Фото Unsplash

Газированная вода

С помощью такого дешевого метода также можно справиться с неприятной накипью.

Чтобы очистить утюг, возьмите бутылку лечебной минеральной воды и слегка подогрейте ее. После этого залейте воду в резервуар для воды и разогрейте утюг до максимума.

После этого горизонтально расположите утюг над емкостью и, как и в случае с уксусом и кислотой, выпускайте пар, пока из дыр утюга не перестанет выходить грязь.

Как почистить утюг / Фото Unsplash

Как почистить утюг от нагара

Парафин

С подгорелостью на керамической поверхности утюга может справиться парафин. Как классический очистительный карандаш, обычная свеча парафина может забрать загрязнение и нагар.

Парафин, как и карандаши для утюгов, используют только на нагретом приборе, поэтому для очистки покрытия нужно предварительно нагреть его до температуры 140 градусов.

Как почистить утюг / Фото Unsplash

Сода

Пищевая сода отлично справляется с пригоревшими фрагментами, поэтому ее часто используют при очистке кухонных приборов. Но с утюгами сода тоже дружит, поэтому нагару можно избавиться легко и дешево.

Для этого:

Смешайте 2 чайные ложки соды с небольшим количеством воды, чтобы образовалась своеобразная паста.

На подогретую поверхность утюга нанесите смесь и держите ее примерно 5-7 минут.

Затем выключите утюг и промойте керамическое покрытие теплой водой. Также после очистки утюг нужно тщательно просушить.

Соль

Кухонная соль, присутствующая в каждом доме, может отчистить нагар на керамической поверхности и сэкономить деньги.

Чтобы почистить утюг таким методом:

Насыпьте немного соли на полотенце, которое не жалко и поставьте на него предварительно нагретый утюг.

Также можно завернуть соль в марлю. Едва теплый утюг протрите натуральной наждачкой из соли.

Зубная паста

Если слишком сильно тереть утюг солью, можно повредить керамическую поверхность.

Как и сода, зубная паста имеет абразивные частицы, хорошо очищающие пригоревшие.

На подогретый утюг нанесите немного пасты и протрите покрытие мягкой тряпкой или тканью. Остатки нагара и зубной пасты следует отмыть влажной тряпкой.

Как почистить утюг / Фото Unsplash