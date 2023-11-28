Нужно ли сбивать с веток деревьев лед: эксперты дали четкий ответ

За окном деревья уже осыпало снегом. Впрочем, когда ударят суровые морозы, он превратится в лед. Некоторые садоводы боятся, что замерзшая вода может навредить деревьям, поэтому сбивают ее самостоятельно.

Однако эксперты говорят, что этого делать не нужно. Лучше всего, чтобы лед растаял самостоятельно. Так дерево не пострадает.

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Как очищать лед из деревьев

Не используйте грабли или метлы, чтобы сбить лед с деревьев. Так ветви становятся еще более хрупкими, а впоследствии ломаются. Кроме того, вы можете пострадать во время этого процесса.

Солнце нагревает ветви даже тогда, когда температура воздуха ниже нуля градусов. Лед понемногу начнет таять, а вскоре, когда станет теплее, окончательно исчезнет. Не спешите, а дождитесь нужной температуры на улице.

Обмерзшие ветви деревьев / Фото Canva

Как подготовить деревья к ледяному шторму

В конце осени или в начале зимы следует обрезать отмерзшие ветви или те, которые имеют трещины. В этот период деревья впадают в спячку, поэтому все раны успеют зажить. К тому же поздней осенью опадают листья, поэтому вы лучше увидите поврежденные участки.

Если летом или в начале осени вы найдете ветки без зеленых листьев, то наклейте туда яркую ленту. Так их будет легче обнаружить, когда придет время обрезать деревья.