В Лондоне 19 ноября объявили лауреата Букеровской премии 2020 года. В этом году награду получил шотландский писатель Дуглас Стюарт за роман "Шугги Бейн".

Из-за пандемии коронавируса церемония проходила в виртуальном режиме. Чтобы получить премию, Стюарт появился на специальном экране. Об этом сообщила пресс-служба Букеровской премии.

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Члены жюри Букеровской премии отметили, что этот роман обречен стать классикой. Литературный критик Маргарет Басби заметила, что автор описывает душераздирающую историю любви.

"Шугги Бейну" суждено стать классикой – трогательным, поразительным и детализированным портретом сплоченного социального мира, его людей и его ценностей. Душераздирающая история рассказывает о сумасшедшей любви между мамой, которая страдает от алкогольной зависимости из-за тяжелых жизненных обстоятельств, и ее младшим сыном,

– отметила Басби.

Обратите внимание! Букеровская премия является одной из самых престижных литературных наград мира. Ее ежегодно вручают в Великобритании.

Что известно о "Шугги Бейне"

"Шугги Бейн" – это дебютный роман автора.

На страницах произведения Стюарт переосмысливает собственные детские воспоминания.

Роман автор посвятил маме, которая долгое время боролась с зависимостью и умерла, когда будущему писателю было всего 16 лет.

Главным героем "Шугги Бейна" является обычный мальчик, который растет в шотландском городе Глазго.

Что известно о Дугласе Стюарте

Дугласа Стюарт еще в ранней юности понял, что его увлекает дизайн.

Будущий писатель окончил Королевский колледж искусств в Лондоне, а затем переехал в Нью-Йорк. Там он сотрудничал с известными мировыми брендами: Calvin Klein, Ralph Lauren и Gap.

Художественную прозу Дуглас писал в свободное от работы время. Первые рассказы автора напечатали в LitHub и The New Yorker.

Сейчас автор активно работает над 2 романом.



Дуглас Стюарт / Фото The Booker Prizes