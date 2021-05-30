Куда пойти в Киеве: небанальные заведения столицы, которые вас удивят

Ежегодно в Киеве появляется все больше интересных и эстетических заведений, в которые хочется каждый раз возвращаться. Там вы найдете и современные кофейни и уютные булочные, и колоритные харчевни. Куда пойти на посиделки в столице – предлагаем узнать в нашей подборке в День Киева.

Журналисты LifeStyle 24 пообщалась с жительницей Киева, которая обожает ритм столицы и знает все о лучших гастро-местах города. Юлия Дрибко, которая часто фотографирует еду для киевских заведений и создает самый аппетитный контент, поделилась лучшими локациями для вашего отдыха с друзьями или же родными.

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Куда пойти в Киеве

Mimosa Brooklyn Pizza

улица Бассейная, 1/2

"Если пицца 4 сыра, то только здесь. В выходные дни почти нереально найти место в заведении, чтобы сесть за столик. Однако всегда можно заказать доставку и пойти насладиться пиццей в ботсад Гришка или возле Киевской крепости, чтобы встретить закат солнца", – делится Юлия.

Xlib & Soul

улица Саксаганского, 36

По мнению девушки, найти круассаны в Киеве – вообще не проблема. Миндальные, шоколадные, с ягодами, с кремом, соленые с лососем... А вот найти классические круассаны на масле без начинки – вот уже настоящий челендж. Одни из лучших, по мнению Юлии, выпекают в Xlib & Soul. Об этом месте пока знает немного киевлян, поэтому здесь всегда можно выхватить себе несколько свеженьких круассанов домой.

Зигзаг

улица Рейтарская, 13

Заведение, о котором не слышал разве что ленивый, убеждена Юлия. Это место – на самой Полярной улице среди прогрессивной молодежи – на Рейтарской. Сюда стоит заходить не только, чтобы побыть в атмосфере местной тусовки, тут еще и невероятно вкусно готовят. От цветной капусты со сливочным соусом вам захочется облизнуть тарелочку.

Honey на Ярвалу

ул. Ярославов Вал, 20

Здесь готовят, пожалуй, самые инстаграмные завтраки в городе, отмечает Юлия. От тоста с тунцом и крем-сыром подписчики сразу же "будут вытирать слюнки" по ту сторону экрана.

100 лет тому вперед

улица Владимирская, 4

Украинская кухня бывает экстравагантной, интересной, иногда дикой и даже сексуальной. И именно такую кухню можно увидеть в ресторане Клопотенка, отведав, например, пастернак и коктейль "сон Леси Украинки". Это место в исторической части города рядом с Золотыми Воротами, в которое 100% надо зайти по дороге к спуску, отмечает Юлия.

Pure & Naive

улица Ивана Франко, 25/40

Одно из самых атмосферных мест, где можно попробовать натуральное вино, которое наливают настоящие "винные гики". Здесь трудно будет остановиться на одном бокале, особенно если вы любите поэкспериментировать со вкусами, призналась наша собеседница.

Station cakes&coffee

улица Старовокзальная, 13

Это фирменное кафе от пекарни, о которой не так много кто знает, но это к лучшему – всегда можно рассчитывать на то, что для вас остался кусочек любимого пирожного, добавила Юлия.

Frank Coffee, Paliturka, или Kachorovska cafe

Frank Coffee – переулок Евгения Гуцала, 3Paliturka – улица Крещатик, 46АKachorovska Cafe – ул. Боричев Ток, 35а

Если кофе, то и, где не просто наливают вкусный фильтр, а расскажут вам все о зерне, на котором заваривали, и просто спросят как твой день. Хоть Киев и мегаполис, но здесь все еще есть много мест, где вы можете чувствовать себя как в гостях у лучших друзей. Одни из них – это Frank Coffee, Paliturka, или Kachorovska cafe (теперь 1957 coffe bar).

Octo tower

улица Мечникова, 5

Если хочется посидеть с чашкой фильтра и наблюдать за городом, можно забежать в Octo tower на террасу, рассказала Юлия. По дороге домой у них обязательно надо взять несколько синамонов с ягодами. Они там мягенькие, свеженькие и суперкалорийные – все, как мы любим.

Whai Thai Asian Bistro

улица Мечникова, 5

Здесь готовят одни из лучших экспериментальных раменов, которые не похожи ни на какие другие в Киеве. Их можно кастомизировать в соответствии с собственными вкусами. Например, любители всего творожного и сливочного оценят сырный рамен. А любители остренького – Том-ям с ким чи.

Приятного аппетита Вам в Киеве!