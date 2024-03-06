Чтобы не скучать: 5 идей, как весело отпраздновать 8 марта с подругами

Уже в эту пятницу мир будет отмечать Международный женский день. Это прекрасная возможность, чтобы собраться с подругами и вспомнить, как много лет назад женщины начали бороться за свои права. Ведь праздник ввели именно после этих событий.

Стоит отказываться от стереотипов, которые навязал украинскому обществу Советский Союз. Однако в этот день вовсе не запрещено проводить хорошо время с близкими людьми. Куда можно пойти девичьей компанией 8 марта, читайте на сайте LifeStyle 24.

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Ночевка у кого-то дома

Во время ковида, а затем и полномасштабного вторжения, многие украинцы полюбили проводить время дома. Поэтому 8 марта можно собраться на ночевку. Перед тем сходите в магазин, скупитесь вкусностями и найдите интересный фильм. Не забудьте взять с собой разный уход и косметику, чтобы вечером устроить совместные бьюти-процедуры.

СПА-салон или салон красоты

В Международный женский день стоит провести время на расслабляющих процедурах,. А веселее это делать всей компанией. Вы сможете не только ухаживать за своим телом, лицом, волосами или ногтями, но и насладиться интересными разговорами с подругами. Возможно, даже решитесь на кардинальные изменения во внешности.

Процедуры в СПА-салоне / Фото Canva

Совместная фотосессия

Арендуйте студию на несколько часов и устройте какую-то оригинальную фотосессию. Можете взять с собой шампанское, фрукты и сладости, чтобы немного разнообразить атмосферу.

Театр

Некоторые девушки на 8 марта делают красивую прическу, маникюр, макияж и подбирают прекрасный образ, чтобы выглядеть в этот день по-особенному. Не стоит прятать такую красоту дома, поэтому отправьтесь с подругами на спектакль в театр. Вы также сможете провести время с пользой.

Шопинг

Если вы и подруги любите покупать новые вещи, то шопинг на Международный женский день – одна из лучших идей. Кроме того, в магазинах могут быть большие скидки, которые значительно сэкономят средства.