Куда пойти с мамой во Львове: новые места, которые вас точно удивят
10 мая 2023, 10:01Читати новину українською
В красивый и светлый праздник Дня матери хочется куда-то уйти и порадовать своего самого близкого человека. Мы собрали самые лучшие места, которые вас удивят.
В День матери хочется посетить какое-нибудь интересное место вместе со своим самым близким человеком. Куда пойти – становится настоящей задачей. 24 Канал собрал лучшие места, которые вам точно понравятся.
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Куда пойти на День матери
- Ботанический сад Львовского университета имени Ивана Франко – отличное место для празднования Дня матери. Там уютно, спокойно и тихо. Только слышно пение птичек. В нем можно увидеть много интересных растений, среди которых экзотические и редкие виды. А если попасть в период цветения деревьев, то это точное впечатление на всю жизнь.
Ботанический сад ЛНУ / Фото ЛНУ
- В этот день можно посетить два концерта. Первый – Зеновия Гучко в Центре Довженко. Он будет петь в сопровождении балета "Жизнь". Приглашенным гостем концерта будет скрипач Олег Кульчицкий. А второй концерт – современного исполнителя Laud в Malewich Concert Arena. Оба концерта начнутся в 19:00.
- Львовский океанариум – прекрасное место, которое можно посетить в День матери. Там можно познакомиться с красотой подводного мира: множество рыб, медуз и других обитателей водного царства точно не оставят равнодушными.
- Мемориал памяти Героев Небесной сотни – важное место, которое должен посетить каждый. Ведь он напоминает нам, какую страшную цену платит украинский народ за свободу. Он сочетает в себе следующие составляющие: Площадь памяти с мемориальной стелой и пешеходный Мост-музей в память о событиях революции достоинства. Стела напоминает баррикаду, на ней можно увидеть портреты героев Небесной Сотни. Следует хотя бы раз прийти сюда и зажечь свечу в память о тех, кто отдал жизнь за нашу независимость.
Мемориал Героев Небесной Сотни / Фото ЛГС
- Ко Дню матери, 12 мая во Львовской филармонии состоится концерт "Дударик". Будут звучать премьеры и шлягеры, петь солисты и ансамбли. В частности, выступят камерный хор имени Леонтовича, ансамбль солистов капеллы Дударик и вокальный ансамбль преподавателей хоровой школы. А также хор хоровой школы "Дударик" и ансамбль "Сестрички".
Львовская филармония / Фото Википедия
- 14 мая во дворце Хоткевича состоится мастер-класс по экодекору. Во время него будут делать композицию с выбранными растениями, сажать их в гипсовый горшок и наносить с помощью трафарета надпись. На нем присутствующие будут оставлять свои отпечатки пальцев в форме сердечка в память об этом дне. Мастер-класс начнется в 15.00.
Дворец имени Игната Хоткевича / Фото Википедия
- Также на День матери можно пойти на выступление этногруппы "Живая". Будут звучать колыбельные, песни свадебного обряда, псалмы, веснушки. Начало в 18.00.