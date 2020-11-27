Уже в воскресенье, 29 ноября, украинцы узнают имя победителя "Танцев со звездами 2020". Перед финалом развлекательного шоу 24 канал решил узнать у читателей, за кого они болеют на проекте.

За главный кубок "Танцев со звездами 2020" борются три пары: Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Максим Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук. И финал шоу будет действительно непредсказуемым, ведь все участники являются фаворитами как зрителей, так и судей. Поэтому угадать, кто же станет победителем, пока довольно сложно.

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И пока до последнего эфира остались считанные дни, мы решили поинтересоваться у поклонников шоу, кого же они видят триумфатором "Танцев со звездами".