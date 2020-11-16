Всего один прямой эфир остается до финала "Танцев со звездами 2020". Второй раз в истории шоу последний поединок будет женским. Журналисты 24 канала решили узнать, за кого наши читатели болеют на популярном шоу.

С августа 2020 года вся страна наблюдает за увлекательными выступлениями участников "Танцев со звездами" и их борьбой за главный кубок. Из 14 пар до полуфинала дошли всего 3, ведь каждый раз задания для конкурсантов усложнялись, чтобы в последнем выпуске на паркете остались сильнейшие.

Не пропустите "Танцы со звездами 2020" 12 выпуск: кто покинул четвертьфинал шоу

22 ноября зрителей ждет полуфинал "Танцев со звездами". На паркет выйдут Санта Димопулос и Максим Леонов, Юлия Санина и Дмитрий Жук, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк. Каждую неделю эти участники шоу показывали удивительные постановки и сложные хореографические поддержки, поэтому не возникает сомнений, что они достойны победы на проекте.

За кого же вы болеете из этих замечательных пар, признавайтесь в опросе 24 канала.