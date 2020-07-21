Американская модель и обладательница титула "Мисс Вселенная 2012" показала, как провела уикенд с племянником. Оливия Калп наслаждалась отдыхом в крошечном бикини и даже присутствие малыша не помешало ей обнажить пышную грудь.

На личной странице в инстаграме 28-летняя модель Оливия Калп часто делится пикантными кадрами, а в разгар летнего сезона фото в купальнике на берегу океана или возле бассейна едва ли не ежедневно пополняют ее профиль. Последний уикенд звезда провела в компании сестры Авроры и ее маленького сына Реми. Вместе они загорали и купались, а для отдыха знаменитость подобрала, кажется, самый откровенный купальник в своем гардеробе.

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Оливия Калп предстала в крошечном черном бикини на завязках, которое едва прикрывало самые интимные части ее стройного тела. Пышный бюст соблазнительно подчеркнул трендовый бюстгальтер в этом сезоне. Для фото с племянником она накинула прозрачное платье, однако экстремально откровенное декольте только делало акцент на ее груди.

Модель даже на отдыхе не отказалась от макияжа, а волосы оставила распущенными, собрав несколько прядей в легкий пучок. Для пикантных фото она взяла также свою собачку Оливера. Поэтому милый и одновременно сексуальный кадр взорвал сеть.



Оливия Калп в бикини с племянником на руках / Фото Instagram / @oliviaculpo



Оливия Калп в бикини / Фото Instagram / @oliviaculpo