Украинская модель и певица всегда привлекала восхищенные взгляды публики во время появлений на сцене или светских мероприятиях. Однако даже в условиях карантина Дарья Астафьева будоражит воображение поклонников дерзкими съемками. На этот раз звезда предстала в пикантном боди.

Секс-символ отечественного шоу-биза устроила съемку на свежем воздухе, которая завела подписчиков звезды в инстаграме. Дарья Астафьева выбрала для позирования перед камерой черное боди с оригинальными белыми рюшами по краям и манжетами на руках. В сети этот look сравнили с образом горничной, что выглядит очень соблазнительно.

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Учитывая то, что декольте боди закрытое, Дария Астафьева акцентировала на безупречных подтянутых ножках. Наряд она дополнила черными замшевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке и с камушками.

Образ завершили стильные белые очки. Волосы певица собрала в высокий пучок, а на шее оставила лаконичную цепочку. В комментариях красавицу засыпали комплиментами, а в подписи она намекнула, что автором фото стал ее бойфренд.

"Девочки, знайте, если мужчина снимает вас сам, дольше десяти секунд – у вас все серьезно", – пошутила Астафьева.