Что значит и откуда происходит имя Кристина: известные украинцы и Дни Ангела

Кристина – довольно популярное имя среди украинского населения. Родители все чаще выбирают его своим детям. Что значит Кристина, какие известные люди носят это имя и когда День Ангела читайте дальше.

Женщины Кристины – всегда настойчивы, целеустремленные, сильные духом. Они знают, чего хотят от жизни и смело шагают к своим целям. А вот что значит Кристина, происхождение, известные люди из этим именем, а также День Ангела – расскажет 24 Канал.

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Значение имени Кристина

Имя Кристина имеет религиозное происхождение от Иисуса Христа. Происходит от греческого слова, которое переводится как «христианка», «преданная Христу». Также может означать "принадлежащая Христу" или "посвящённая Христу". Имя имеет религиозную ассоциацию и связь со Христом.

Известные люди с именем Кристина

Кристина Соловой – известная украинская певица и автор песен. Кристина стала популярной благодаря своему участию в известном музыкальном телешоу "Голос країни", где она прошла в финал в 2013 году. Благодаря вокальному проекту Кристина начала сотрудничество со Святославом Вакарчуком. Настоящую славу артистке принес хит «Тримай», вошедший в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube, набрав более 50 миллионов просмотров.



Кристина Соловой / Фото Salve Music

Кристина Алчевская – украинская педагогиня и организатор народного образования. В 1862 году основала Харьковскую женскую воскресную школу. Преподавала бесплатно правоведение, географию, историю Украины, письмо, математику, физику вместе с другими 100 учителями. В 1896 году построила для школы дом стоимостью 50 тысяч рублей. В 1879 году семья Кристины открыла еще одну школу в селе Алексеевка (ныне Луганская область, в которой обучение проводили на украинском языке. Алчевская распространяла украинский язык, народную песню и творчество Тараса Шевченко.



Кристина Алчевская / Фото Союз писателей Украины

Кристина Христенька – современная украинская певица и блоггер. Раньше была уличной музыканткой в Ивано-Франковске. В 2021 году создала кавер вместе с проектом The Faino на песню румынской певицы Minelli "Rampampam". В феврале 2022 года клип набрал более 3 миллионов просмотров на YouTube.



Кристина Христонько / Фото Salve Music

Когда День Ангела

Кристина – это имя, непосредственно связано с Иисусом Христом и занимает лидирующее место среди имен религиозного происхождения.

Неудивительно, что в году много раз можно увидеть ее День Ангела. Именины Кристина отмечает 6 января, 15 января, 19 февраля, 13 марта, 26 марта, 31 мая, 13 июня, 24 июля, 6 августа, 18 августа, 27 октября, 15 декабря.