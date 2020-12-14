Вчера, 13 декабря, дочь Арнольда Шварценеггера праздновала день рождения. Ее возлюбленный, Крис Пратт, трогательно поприветствовал Кэтрин. Он обнародовал милое фото, где можно увидеть маленькую дочь пары.

Известный актер Крис Пратт поделился фотографией на личной странице в Инстаграме. 13 декабря дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин отпраздновала 31-летие. По случаю праздника любимый поздравил ее в сети трогательной публикацией.

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Звезда "Стражей галактики" сделал оригинальный фотоколлаж. Он состоял из фотографий Кэтрин с ним, когда девушка была беременна, а также фото любимой с дочкой – Лилой Марией.

Правда, звездные родители скрывают лицо ребенка, поэтому прикрыли его лицо наклейкой. Но и это не помешало кадрам очаровать сеть. Также Крис Пратт поделился трогательным сообщением-поздравлением.

С днем Рождения, дорогая! Ты принесла так много света в мою жизнь. Я так рад быть дома с тобой и Лилой. Ты замечательная мама, прекрасная мачеха, невероятная жена, дочка, сестра и подруга. Мир стал ярче, когда в нем появилась ты. Я счастливчик. Спасибо за твою любовь, поддержку и участие. Я люблю тебя,

– написал актер.

С днем Рождения свою дочь поздравил звездный отец Арнольд Шварценеггер. Он обнародовал архивное фото, где позировал с маленькой Кэтрин на руках.

"Ты – яркий свет в моем мире, и я так тобой горжусь. Наблюдать за тем, как ты становишься фантастической матерью, продолжая творить добро в писательстве и работе, – одна из моих величайших радостей. Я тебя люблю!" – написал Арнольд под фото.