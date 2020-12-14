Знаменитая хореограф и участница "Танцев со звездами" Алена Шоптенко редко публикует совместные кадры с сыном. 2-летнего Алексея мама держит подальше от камер и скрывает его лицо. Однако фото из первой по-настоящему зимней прогулки с малышом танцовщица все же решилась показать миру.

Новые фотографии появились на личной странице Алены Шоптенко в инстаграм. Эта семейная прогулка в парке стала для звезды особенной, ведь уже в начале декабря зима дала о себе знать и позволила Алексею узнать новое время года. Танцовщица объяснила, что прошлогодняя зима скорее напоминала осень, поэтому мальчик впервые гуляет морозной погодой.

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"Моему сыну уже 2,5 года, но ввиду того, что в прошлом году была очень долгая осень, то это выходит его первая морозная зима", – написала Алена Шоптенко.

Хореограф поделилась достижениями прогулки. Так, Алексей впервые ходил хрустящей травой, впервые сошел с ледяной горки и поел сосульки. Все это малыш делал с мамой, ведь с сыном Шоптенко вновь погружается в детство. Далее у семьи по плану игра в снежки, катание на санках и падение в сугроб. Главное, чтобы зима не подвела.

Милые фото Алены Шоптенко с сыном

Танцовщица для прогулки выбрала серые спортивные штаны, которые соединила с уггами, пальто кремового цвета и шапкой. Она выглядела очень стильно и позаботилась о внешнем виде, ведь сделала прическу с легкими локонами и нанесла макияж с широкими стрелками. Сына Алена Шоптенко одела в синий комбинезон с принтом и бело-серую шапку.

Похоже, что с активной мамой Алексею никогда не бывает скучно. Ведь даже зимнюю прогулку она решила разнообразить. Танцовщица прихватила мыльные пузыри, которыми развлекалась с сыном на камеру. Стоит добавить, что Алена Шоптенко тщательно подобрала ракурс и кадры, чтобы не засветить лицо мальчика.



Олена Шоптенко с сыном / Фото Instagram / @alena_shoptenko



Олена Шоптенко с сыном/ Фото Instagram / @alena_shoptenko