Важные запреты и приметы на Крещение: почему сегодня нельзя плакать
6 января 2024, 06:00Читати новину українською
6 января по новому церковному календарю в Украине празднуют Крещение. Сегодня люди святят воду, погружаются в проруби, щедруют, колядуют, идут в церковь и навещают родственников и друзей.
На праздник Крещения существует ряд запретов и примет, которых нужно придерживаться. Подробнее о них расскажет 24 Канал.
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Что нельзя делать на Крещение
- Нельзя использовать святую воду в быту. Поэтому лучше помыть пол, вытереть пыль, постирать вещи и помыть посуду на следующий день.
- Запрещено набирать много святой воды, ведь это считается грехом.
- Если выпадет снег, то по нему нельзя топтаться. Иначе назовете болезни в семью. Кроме того, не стоит класть на снег грязную одежду.
- Запрещено плакать, потому что будете лить слезы в течение всего года. Неурядицы не захотят покидать ваш дом.
- Нельзя ссориться, особенно с бабушками и дедушками, потому что впоследствии может случиться беда.
- Не стоит заниматься домашней работой: шить, вязать, убирать.
- Нельзя выносить мусор из дома.
- Церковь не позволяет гадать.
- Запрещено пить алкоголь перед тем, как собираетесь погружаться в прорубь.
- Не стоит ссориться во время того, как набираете святую воду или погружаетесь. Ведь тогда она потеряет свою целительную силу.
- Перед погружением в прорубь обязательно нужно причаститься и исповедоваться. Без этого обряд лучше не проводить.
- Нельзя давать и брать деньги взаймы.
- Не стоит дарить и принимать дорогие подарки.
Народные приметы
- Если на Крещение начнется метель, то она будет и в конце апреля.
- Если на небе появятся голубые облака, то ждите хорошего урожая, а если день будет ясный – плохого.
- Если собаки будут лаять целый день, то в этом году охота будет удачной.
- Если дождь, то такая погода продержится до конца января.
- Если на небе будет много звезд, то хорошо уродят ягоды и горох.
- Южный ветер – к хорошей погоде летом.
- Если на заборе будет много снега, то ждите неурожайного лета.
- Если день будет солнечным и теплым, то следующие несколько недель будет хорошая погода.
- Если на деревьях увидите иней, получите богатый урожай.