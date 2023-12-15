Дело в том, что к Иисусу Христу сошел Святой дух в виде голубя. Тогда с неба послышался голос, провозгласивший Иисуса Сыном Божьим. Поэтому этот праздник имеет еще и другое название – Богоявление, пишет 24 Канал.

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Ранее украинцы отмечали Крещение 19 января. Однако 1 сентября 2023 Украинская православная церковь и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, поэтому в 2024 праздник выпадает на 6 января.

Традиции на Крещение

Традиции этого праздника передались нам от предков. Раньше люди на Крещение шли в церковь, а после службы Божьей рисовали кресты над дверью и окнами. Освященной водой окропляли всю семью, дом и двор. Обязательно готовили вкусный ужин, перед которым выпивали глоток священной воды.

Также в этот праздник проводили обряд освящения воды. Он проходил на открытом воздухе. В реках, ручьях или озерах делали проруби, а воду освящали. Таким образом, люди вспоминали крещение Иисуса Христа в Иордане. Они приносили с собой посуду, чтобы набрать священную воду. Ведь верили, что она может вылечить разные болезни.

Сейчас в Украине люди на Крещение купаются в проруби. Ведь говорят, что иорданская вода исцеляет. Известно, что традиция возникла еще в языческие времена, а особую популярность приобрела в Киевской Руси.

Считается, что купание на Крещение не только закаляет организм, но и отнимает грехи. Люди приходят в специальные безопасные места, где воду окропил священник. Находиться в воде стоит всего несколько секунд, а погружаться – трижды. Однако нужно учитывать, выдержит ли организм такой стресс.